Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа

Действия Совета Безопасности ООН в ходе обострения палестино-израильского конфликта не оправдали надежд палестинцев. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

«К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий, и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности», — оценил Мансур усилия членов СБ ООН по урегулированию конфликта.

Он напомнил о принятой недавно резолюции, в которой подчеркивается необходимость немедленного прекращения огня, поставок в сектор Газа гуманитарной помощи и прекращения преступлений против человечества в связи с насильствеными перемещениями мирных жителей.

В целях выполнения данной резолюции Палестина оказывает давление на Совбез ООН, поскольку это единственное доступное решение, рассказал постпред.

Мансур также отметил, что государство контактирует со всеми членами СБ. При этом, по его словам, США отказываются заниматься по существу инициативами, выполнения которых добивается Палестина.

Дипломат рассказал о проведении Палестиной непрерывных консультаций со странами ближневосточного квартета в попытках найти решение конфликта за счет прекращения оккупации сектора Газа и создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестина приветствует работу многосторонних форматов по разрешению конфликта с Израилем, добавил Мансур. В то же время, он выразил мнение, что в условиях негативного состояния отношений США и России функционирование квартета становится, скорее всего, невозможным.

В ближайшие дни представители Палестины планируют организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по сектору Газа, рассказал постпред. По его словам, если огонь не прекратится, государство проведет больше подобных мероприятий в целях увеличения числа сторонников выполнения резолюции среди послов различных стран.

Ранее в этот день стало известно об очередном заседании СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, которое пройдет вечером. Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

В офисе генсека всемирной организации отметили, что в прошлом месяце Совбез ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время десять непостоянных членов Совбеза разрабатывают собственный документ. Ожидается, что он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

27 октября ГА ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.