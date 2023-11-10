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СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Совет Безопасности ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 10 ноября. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил офис представителя генерального секретаря ООН всемирной организации.

Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

Также 9 ноября постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что в рамках председательства КНР ОАЭ намерены запрашивать регулярные заседания СБ ООН как официальные, так и неофициальные, чтобы «держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа».

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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