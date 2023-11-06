Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с начала конфликта с Израилем 7 октября составляет уже более 10 тыс. человек. Об этом 6 ноября сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на данные минздрава анклава.

«По меньшей мере 10 022 палестинца, включая 4104 ребенка, погибли с начала военных действий ХАМАС [против Израиля]», — говорится в материале СМИ.

Также телеканал процитировал совместное заявление глав ООН, которые призвали срочно остановить войну с Палестиной.

«Всë население находится в осаде и подвергается нападениям, лишено доступа к самому необходимому для выживания, подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах и местах отправления культа. Это неприемлемо», — говорится в тексте обращения.

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что как минимум 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли при эскалации конфликта в секторе Газа. Еще минимум 24 сотрудника получили ранения.

Тогда же представитель минздрава анклава Ашрафа аль-Кидру заявил, что количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тыс. человек. Отмечалось, что с 7 октября в секторе Газа погибли 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших составляло более 26 тыс. человек. С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

3 ноября сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.