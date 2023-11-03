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Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе

Al Jazeera: 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saeed Jaras
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Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе, сообщил 3 ноября Al Jazeera в своем Telegram-канале.

Сообщается о десятках раненых человек в результате обстрела медицинского комплекса. Также бомбардировке подверглась колонна скорой помощи. Она двигалась в координации с Красным Крестом. Медицинские бригады погибли в результате обстрела перед воротами комплекса.

Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

«То, что произошло в результате нападения на ворота комплекса, является полноценным преступлением», — сказал управляющий больницей.

Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу
В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из них — женщины и дети

Ранее, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа возросло до 9257 человек, еще 23 516 человек получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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