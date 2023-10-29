Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу

Здание больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа подверглось обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщает 29 октября телеканал Al Hadath.

По некоторым данным, в ней укрывались 12 тыс. человек. В Сети также публикуют кадры с места обстрела.

О жертвах не сообщается.

Незадолго до этого Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

28 октября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что хирурги в секторе Газа оперируют сотни раненых без анестезии из-за нехватки медикаментов. Организация также призвала Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обстреливать медицинские учреждения в палестинской Газе.

На следующий день советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США при передаче оружия Израилю требуют от властей страны, чтобы оно использовалось в соответствии с законами ведения войны. А сам Израиль, согласно международному праву, несет ответственность за защиту мирного населения в Газе при осуществлении ударов с воздуха и ведении наземных боевых действий, добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.