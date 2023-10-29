Вашингтон потребовал от Израиля использовать оружие «по законам войны»

США при передаче оружия Израилю требуют от властей страны, чтобы оно использовалось в соответствии с законами ведения войны, а сам Израиль, согласно международному праву, несет ответственность за защиту мирного населения в Газе при осуществлении ударов с воздуха и ведении наземных боевых действий. Об этом 29 октября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — заявил он в интервью телеканалу ABC.

Салливан указал, что ответственность Израиля за жизни людей в Газе и осуществлении авиаударов не уменьшает то, что представители радикального палестинского движения ХАМАС укрываются в жилых кварталах.

«Их ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы делать всë в их силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», — отметил он.

Также Салливан сообщил, что президент США Джо Байден 29 октября проведет очередные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее в этот день представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявил, что в регионе погибли более 3,3 тыс. детей в результате обстрелов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектора Газа, еще более 1 тыс. находятся под завалами.

28 октября Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.