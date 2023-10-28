Министр обороны Израиля предупредил о долгой операции в Газе

Военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Об этом 28 октября заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве после выступления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству», — цитирует его газета Times of Israel.

Глава военного ведомства подчеркнул, что больше всего стойкости и мужества придется набираться силам безопасности. Он также добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее. Галант призвал не заблуждаться насчет того, что боевики готовы поддерживать какие-то гуманитарные миссии.

В свою очередь, Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере анклава. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

Позднее в тот день глава минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны. По его словам, боевые действия будут продолжаться до того, пока не будет отдан новый приказ.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.