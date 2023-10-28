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ЦАХАЛ нанесла удары по 150 подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические тоннели, подземные штабы и дополнительную подземную военную инфраструктуру. Кроме того, были ликвидированы несколько террористов ХАМАС», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщила об ударах по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

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