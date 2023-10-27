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ЦАХАЛ провела еще один рейд в центральной части сектора Газа

ЦАХАЛ заявила, что провела еще один рейд в центральной части сектора Газа
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели еще один рейд в центральной части сектора Газа, сообщила 27 октября Армия обороны Израиля в Telegram-канале.

Ранее в этот день подразделения сухопутных войск ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда.

Утверждается, что ЦАХАЛ атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

«В ходе операции войска атаковали десятки террористических объектов, в том числе позиции по запуску зенитных ракет и оперативные штабы, а также террористов террористической организации ХАМАС», — сказано в сообщении.

Израильские войска не пострадали, уточнили в ЦАХАЛ.

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Накануне ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам ХАМАС, инфраструктуре движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

В тот же день посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил «Известиям», что на сторону Палестины могут встать различные силы, действующие на Ближнем Востоке, если Израиль решит провести сухопутную операцию в секторе Газа. Он обратил внимание, что после обострения палестино-израильского конфликта в Ираке участились нападения на американские базы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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