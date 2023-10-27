Пехота и бронетехника армии Израиля вошли в сектор Газа

Подразделения сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 27 октября, вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

К рейду привлечены пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии. Отмечается, что израильские военные уже несколько часов действуют «против ХАМАС и террористических целей».

По завершении рейда военные подразделения вернутся на территорию Израиля.

Накануне ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции солдаты нанесли удары по террористам, террористической инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет, а также подготовили поле боя, сообщили в армии.

В тот же день в интервью «Известиям» посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил, что на сторону Палестины могут встать различные силы, действующие на Ближнем Востоке, если Израиль решит провести сухопутную операцию в секторе Газа. Он обратил внимание, что после обострения палестино-израильского конфликта в Ираке участились нападения на американские базы.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках ее проведения пока что преждевременно.

Тогда же портал Axios со ссылкой на американских официальных лиц написал, что Нетаньяху откладывает начало наземной операции в Газе из-за сомнений в планах военного командования израильской армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.