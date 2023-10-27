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ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — 27 октября заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа, сейчас на месте идут ожесточенные столкновения», — говорится в заявлении.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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