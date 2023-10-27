Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 7,3 тыс. погибших

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке превысило 7,3 тыс. человек, еще свыше 18,9 тыс. пострадали. Об этом 27 октября сообщает минздрав анклава.

«С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326, среди них 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых человека», — сказано на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Минздрав сектора Газа отметил, что число пострадавших достигло 18 967 человек.

Накануне, 26 октября, медики больницы в Эль-Аксе в секторе Газа сообщили о нехватке у них необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Как заявил в разговоре с «Известиями» главный хирург больницы Абделькараим Эссалут, из всего этого сложилась «ужасная картина».

До этого, 25 октября, палестинское движение ХАМАС сообщило, что система здравоохранения сектора Газа абсолютно разрушена и почти не в состоянии функционировать.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.