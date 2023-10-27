CNN сообщил о танковых обстрелах у границы Израиля и сектора Газа

У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Об этом 27 октября сообщает CNN.

По данным корреспондентов телеканала, они наблюдали «необычную, интенсивную и продолжительную» военную активность в течение последних нескольких часов. Жители сектора Газа рассказали телеканалу, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

По данным Al Arabiya, массированному обстрелу со стороны Израиля подверглись сразу несколько районов сектора Газа. Телеканал уточняет, что это происходит в северной части анклава.

Ранее в этот день сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Накануне, 25 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.