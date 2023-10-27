Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил»

Армия обороны Израиля 27 октября объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру, что очень важно. Продолжая наступательные действия, которые мы проводили в последние дни, сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземную операцию», — сказал он на своем брифинге.

По словам Хагари, принятое решение необходимо для достижения целей «этой войны».

Ранее в этот день сообщалось об активизации военных действий у границы Израиля и сектора Газа. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.