Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свои наземные боевые действия в секторе Газа. Как заявил 27 октября представитель израильской армии подполковник Питер Лернер, это не является официальным началом масштабной наземной операции.

«Лернер опроверг, что расширенные операции являются официальным ожидаемым наземным вторжением», — приводит его слова телеканал ABC News.

Представитель добавил, что ЦАХАЛ делает всё возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения.

ЦАХАЛ ранее в этот день объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

Тарасов указал на то, что на севере ливанская группировка «Хезболла» заявила, что они поддержат участие в боях, если Израиль начнет наземную операцию в Газе. Кроме того, по его мнению, американцы посчитали, что ХАМАС достаточно подготовлен и может наносить ответные удары, несмотря на предыдущие 20 боев.

27 октября военный эксперт, политолог Андрей Кошкин также отметил, что представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний и сообщений о том, что решат все вопросы с руководством палестинского движения ХАМАС и освободят заложников.

Более того, как заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, наземная операция Израиля в секторе Газа может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил в этот же день, что территория сектора Газа в настоящее время полностью отрезана от внешнего мира. Он отметил, что «в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.