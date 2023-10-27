Эксперт усомнился в переходе Израиля к наземной операции

Существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. Об этом 27 октября сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

«Сегодня появились сообщения о том, что Израиль перешел к наземной фазе операции в Газе. На самом деле это далеко не так. По официальным сообщениям, он провел ночные танковые рейды и использует осторожный подход — провести наземную операцию он не решается», — считает Тарасов.

По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий. Тарасов указал на то, что на севере ливанская группировка «Хезболла» заявила, что они поддержат участие в боях, если Израиль начнет наземную операцию в Газе.

Он отметил, что американцы посчитали, что ХАМАС достаточно подготовлен и может наносить ответные удары, несмотря на предыдущие 20 боев. Тарасов также указал на то, что ХАМАС предусмотрел ввод израильской армии в Газу и ответит Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израильская армия сильна и потенциально может уничтожить ХАМАС, но это будет дорогая цена, и от этой цены, этой жертвы Израиль может десятилетиями не оправиться», — подытожил Тарасов.

Ранее в этот день военный эксперт, политолог Андрей Кошкин также отметил, что представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний и сообщений о том, что решат все вопросы с руководством палестинского движения ХАМАС и освободят заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот же день объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

В этот же день представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил, что территория сектора Газа к этому моменту полностью отрезана от внешнего мира. По данным телеканала Al Arabiya, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

Тогда же телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа ведутся танковые обстрелы и работает артиллерия. Жители сектора Газа рассказали телеканалу, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта. Al Arabiya также сообщил, что сразу несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке число погибших в секторе Газа превысило 7,3 тыс. человек. Число пострадавших достигло 18 967 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.