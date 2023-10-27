Эксперт прокомментировал объявление армии Израиля о «расширении действия наземных сил»

Представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний. Такое мнение в пятницу, 27 октября, выразил «Известиям» военный эксперт, политолог Андрей Кошкин.

«Как бы ни было сложно, но нынешнее военно-политическое руководство Израиля — заложник тех сил в стране, которые требуют проведения наземной операции, уничтожения ХАМАС, освобождения заложников», — сказал он.

По словам Кошкина, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие представители власти стали заложниками собственных обещаний о том, что они решат все вопросы с руководством палестинского движения ХАМАС и освободят заложников.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

В этот же день представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил, что территория сектора Газа к этому моменту полностью отрезана от внешнего мира. По данным телеканала Al Arabiya, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

Тогда же телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа ведутся танковые обстрелы и работает артиллерия. Жители сектора Газа рассказали телеканалу, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта. Al Arabiya также сообщил, что сразу несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля.

Перед этим пехота, броневики и инженерные части израильской армии вошли на территорию сектора Газа, чтобы провести рейд против палестинского движения ХАМАС.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке число погибших в секторе Газа превысило 7,3 тыс. человек. Число пострадавших достигло 18 967 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.