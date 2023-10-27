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В Красном Полумесяце сообщили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
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Фото: REUTERS TV via REUTERS
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Территория сектора Газа в настоящее время полностью отрезана от внешнего мира. Об этом 27 октября сообщил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.

«Газа сейчас полностью изолирована от мира», — цитирует его телеканал Al Hadath.

Он отметил, что «в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи». Кроме того, с машинами, которые уже находятся на вызовах, также невозможно связаться. По данным телеканала Al Arabiya, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

Как отметил директор оперативного отдела общества Красного Полумесяца в комментарии «РИА Новости», ситуацию в секторе Газа можно назвать отчаянной.

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Перед этим 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Там заявили, что в ходе сухопутной операции увеличили темп атак на сектор Газа. Как отмечает телеканал CNN, у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. По данным Al Arabiya, массированному обстрелу со стороны Израиля подверглись сразу несколько районов сектора Газа. Телеканал уточняет, что это происходит в северной части анклава.

Ранее, 25 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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