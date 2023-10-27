Эксперт предупредил о нескором завершении наземной операции Израиля

Наземная операция Израиля в секторе Газа может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла». Об этом 27 октября «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширение наземной операции в секторе Газа.

«Могут возникнуть проблемы на северном направлении, там, где «Хезболла» [ливанская группировка]. Если так, то это, на мой взгляд, закончится не скоро», — указал Дандыкин.

Эксперт, говоря об атаках Израиля на подземные цели ХАМАС, также напомнил, что ЦАХАЛ рассматривает возможность затопления системы тоннелей палестинской группировки или заполнения нервно-паралитическим газом при содействии американских военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 октября объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он отметил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

В этот же день телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа ведутся танковые обстрелы и работает артиллерия. Жители сектора Газа рассказали телеканалу, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта. Al Arabiya также сообщил, что сразу несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля.

Перед этим пехота, броневики и инженерные части израильской армии вошли на территорию сектора Газа, чтобы провести рейд против палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.