ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) 27 октября заявили, что противостоят наземному вторжению военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Хануне и к востоку от Аль-Бурейджа, на земле идут ожесточенные столкновения», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Бригады «Аль-Кассам» заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое ЦАХАЛ расширение наземной операции в секторе Газа, в беседе с «Известиями» сказал, что она может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.