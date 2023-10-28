Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы боевых действий

Глава минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале новой фазы боевых действий. На эту тему он высказался в субботу, 27 октября.

«Мы перешли к новому этапу войны. Сегодня вечером земля в секторе Газа сотряслась. Мы атаковали над и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах», — приводит издание Haaretz слова министра.

Галант также указал на то, что боевые действия будут продолжаться до того, пока не будет отдан новый приказ.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере сектора Газа.

В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ действительно проводит в анклаве военную операцию «с воздуха, моря и суши», однако она еще не приобрела широкий масштаб.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс., человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.