Посол Израиля подтвердил операцию в секторе Газа «с воздуха, суши и моря»

Израиль действительно проводит в секторе Газа военную операцию с воздуха, моря и суши, однако она еще не приобрела широкий масштаб. Об этом 28 октября заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Позже в тот же день палестинское исламистское движение ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

В тот же день сообщалось об активизации военных действий у границы Израиля и анклава. Жители сектора Газа рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

До этого, 5 октября, о подготовке наземной операции в секторе Газа объявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако политик не стал разглашать подробности, в том числе время ее начала.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.