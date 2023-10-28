Нетаньяху заявил о начале Израилем второго этапа войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

«Это второй этап войны. Наши призывы очень ясны — уничтожить военную и правительственную мощь ХАМАС и вернуть жертв домой», — цитирует The Guardian слова Нетаньяху.

В ходе пресс-конференции в Тель-Авиве он добавил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны Израиля с палестинским движением и желают еврейскому государству победы.

Нетаньяху также объявил, что израильские военные для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников вошли на территорию сектора Газа.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере анклава. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ действительно проводит в анклаве военную операцию «с воздуха, моря и суши», однако она еще не приобрела широкий масштаб.

Позднее в тот день глава минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны. По его словам, боевые действия будут продолжаться до того, пока не будет отдан новый приказ.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.