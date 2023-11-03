Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
Армия
Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным
Общество
Дирижера Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге
Политика
Путин назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри
Экономика
Объем Фонда национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей
Мир
Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине
Мир
Блинкен заявил о праве и обязательстве Израиля на самооборону
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 9,2 тыс. погибших
Мир
Грушко назвал продление зерновой сделки бесперспективным
Экономика
Путин указал на превращение России из «бензоколонки» в самодостаточную страну
Экономика
Путин заявил о ритмичном функционировании российской экономики
Общество
Умер народный художник РФ Вячеслав Самарин
Экономика
Экономист предрек проблемы в экономике ЕС из-за палестино-израильского конфликта
Сюжет:

Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 9,2 тыс. погибших

Минздрав сектора Газа: число погибших достигло более 9,2 тыс.
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в секторе газа возросло до 9257 человек с начала эскалации палестино-израильского конфликта . Об этом 3 ноября сообщает минздрав анклава на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Как указано, среди жертв были 3826 детей. Кроме того, еще 23 516 человек получили ранения.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Ранее, 1 ноября, палестинское движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек стали жертвами и еще 777 получили ранения в результате ударов по лагерю для беженцев в Джебалии. Кроме того, после атаки около 120 человек числятся пропавшими без вести.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023