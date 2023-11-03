Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 9,2 тыс. погибших

Число погибших в секторе газа возросло до 9257 человек с начала эскалации палестино-израильского конфликта . Об этом 3 ноября сообщает минздрав анклава на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Как указано, среди жертв были 3826 детей. Кроме того, еще 23 516 человек получили ранения.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Ранее, 1 ноября, палестинское движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек стали жертвами и еще 777 получили ранения в результате ударов по лагерю для беженцев в Джебалии. Кроме того, после атаки около 120 человек числятся пропавшими без вести.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.