Путин призвал объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС во вторник, 21 ноября, призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта, и ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

«Показательно, что все страны БРИКС выступают со схожей позицией в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы. Это проявилось в ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия», — указал он.

Входе выступления президент также выразил благодарность своим коллегам из государств Ближнего Востока за уже приложенные ими усилия по деэскалации.

«Пользуясь случаем, хотел бы с уважением отметить их усилия по нормализации ситуации, и в частности имея в виду проведение саммита мира в Египте и чрезвычайного исламского саммита в Саудовской Аравии», — отметил Путин.

На внеочередном саммите БРИКС выступил также президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Он назвал геноцидом действия Израиля, наносящего неизбирательные удары по мирным объектам в секторе Газа. По словам южноафриканского лидера, действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право. При этом он также отметил, что боевики движения ХАМАС должны понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников, также нарушающие международное право.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.