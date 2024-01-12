Реклама
Прямой эфир
Мир
Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков
Мир
Обозреватель рассказал о выгоде Запада от процветания коррупции на Украине
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Госдепартамент США одобрил продажу Косово ракет Javelin
Мир
В СМИ сообщили о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Мир
Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от налогов на $1,4 млн
Происшествия
Двухлетний ребенок сломал ключицу при катании на тюбинге в Ленобласти
Общество
Генпрокурор РФ Краснов поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

В СМИ сообщили о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене

Журналист The Times: Британия и США нанесут удары по позициям хуситов в Йемене
0
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил о возможном военном ударе вместе с США, направленном против хуситов в Йемене. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на газету The Times в четверг, 11 января.

«Великобритания, как ожидается, присоединится к Соединенным Штатам в нанесении ночных авиаударов по военным позициям, принадлежащим поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене», — сказано в публикации.

При этом, по информации Reuters, со стороны Вашингтона пока не было официального подтверждения в готовности нанести удары по хуситам.

Между тем, как сообщило информагентство, многие политические деятели Великобритании, в числе которых лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, а также спикер палаты общин, были поставлены в известность о готовящихся атаках по Йемену.

Журналист The Times Стивен Суинфорд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал, что вечером 11 января президент США Джо Байден намерен сделать заявление после того, как атака по военным объектам хуситов будет реализована.

«В ближайшее время ожидаются удары, за которыми последует серия тщательно спланированных заявлений США, Великобритании и других международных союзников», — сообщил он.

В свою очередь, газета The Guardian сообщила, что атака на военные объекты хуситов будет ответом на недавние нападения на корабли в Красном море. Так, днем ранее, 10 января, по этому поводу провел пресс-конференцию глава британского министерства обороны Грант Шаппс.

«Великобритания вместе с союзниками ранее ясно дала понять, что эти незаконные нападения совершенно неприемлемы, и, если они продолжатся, хуситы понесут ответственность за последствия», — заявил Шаппс.

Красная тревога: могут ли хуситы парализовать мировую торговлю
Судовладельцы не пускают свои суда в Красное море

Ранее, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Перед этим, 31 декабря, хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура в Красном море. Судно не получило повреждений и осталось в мореходном состоянии.

До этого, 29 декабря, американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024