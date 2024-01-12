В СМИ сообщили о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил о возможном военном ударе вместе с США, направленном против хуситов в Йемене. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на газету The Times в четверг, 11 января.

«Великобритания, как ожидается, присоединится к Соединенным Штатам в нанесении ночных авиаударов по военным позициям, принадлежащим поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене», — сказано в публикации.

При этом, по информации Reuters, со стороны Вашингтона пока не было официального подтверждения в готовности нанести удары по хуситам.

Между тем, как сообщило информагентство, многие политические деятели Великобритании, в числе которых лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, а также спикер палаты общин, были поставлены в известность о готовящихся атаках по Йемену.

Журналист The Times Стивен Суинфорд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал, что вечером 11 января президент США Джо Байден намерен сделать заявление после того, как атака по военным объектам хуситов будет реализована.

«В ближайшее время ожидаются удары, за которыми последует серия тщательно спланированных заявлений США, Великобритании и других международных союзников», — сообщил он.

В свою очередь, газета The Guardian сообщила, что атака на военные объекты хуситов будет ответом на недавние нападения на корабли в Красном море. Так, днем ранее, 10 января, по этому поводу провел пресс-конференцию глава британского министерства обороны Грант Шаппс.

«Великобритания вместе с союзниками ранее ясно дала понять, что эти незаконные нападения совершенно неприемлемы, и, если они продолжатся, хуситы понесут ответственность за последствия», — заявил Шаппс.

Ранее, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Перед этим, 31 декабря, хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура в Красном море. Судно не получило повреждений и осталось в мореходном состоянии.

До этого, 29 декабря, американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.