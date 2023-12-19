Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО даже «по частям»
Политика
Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замглавы Минцифры
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Мир
Совет министров Италии одобрил восьмой пакет помощи Украине на 2024 год
Мир
Футболист «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА
Мир
В Чехии суд оставил в силе приговор экс-военному за участие в боях в Донбассе
Мир
Небензя обвинил США в поставках оружия Израилю вместо помощи гражданским
Мир
Хуситы пригрозили атаковать примкнувшие к коалиции США суда
Экономика
Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию
Армия
Путин заявил о намерении идти до конца в защите интересов России
Мир
На юге Индии в результате наводнения погибли 10 человек
Мир
В Словакии сообщили о планах в 2024 году продолжить использование нефти из РФ
Мир
Евродепутат признал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта
Мир
Япония выделит Украине дополнительные $4,5 млрд
Мир
Президент Израиля допустил новую паузу в секторе Газа ради освобождения заложников

Хуситы пригрозили атаковать примкнувшие к коалиции США суда

0
Фото: Al Jazeera
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы йеменскими хуситами. Об этом 19 декабря заявил член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси.

«Корабли любой страны, которая выступит против нас, будут подвергаться атакам в Красном море», — заявил он каналу Al Alam.

Аль-Хуси также заявил, что суда не должны пытаться сфальсифицировать свою принадлежность, иначе их также подвергнут атаке.

На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов
Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале США и рядом других государств в Красном море операции «Страж процветания». Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

Накануне сообщалось об обстреле в Красном море танкера Swan Atlantic, ходящего под флагом Каймановых островов. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял некие ответные действия.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и ЕС разрабатывают систему сопровождения судов в Красном море из-за участившихся случаев нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Днем ранее, 17 декабря, портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023