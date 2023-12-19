США и ЕС разработают систему конвоирования судов из-за атак хуситов

США и ЕС разрабатывают систему сопровождения судов в Красном море из-за участившихся случаев нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом 18 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточнили в издании, ведется обсуждение по поводу создания рабочей группы, ответственной за конвоирование и защиту морских перевозок. Ожидается содействие со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее в этот день сообщалось о нанесении хуситами ударов по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые, по заявлению мятежников, были связаны с Израилем. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось также, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял ответные действия, но неизвестно, какие именно.Накануне портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

Кроме того, 18 декабря МИД Норвегии сообщил, что страна усиливает военное содействие программе «Объединенных морских сил» (Combined Maritime Forces, CMF) в Красном море для защиты торговых кораблей.

16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация A.P. Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.