Норвегия усилит военное содействие в Красном море для защиты кораблей

Норвегия усиливает военное содействие программе «Объединенных морских сил» (Combined Maritime Forces, CMF) в Красном море для защиты торговых кораблей. Об этом 18 декабря сообщает МИД страны.

«Норвегия предоставит несколько штабных офицеров для участия в международных усилиях по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Красном море», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства государства.

В норвежском МИДе отметили, что в последнее время ситуация в Красном море ухудшилась. При этом Норвегия «решительно осудила» все нападения на гражданское судоходство, в том числе недавние нападения движения хуситов на гражданские суда в Красном море, среди которых были и норвежские корабли. В ведомстве указали на то, что во время таких происшествий экипажи судов подвергаются смертельной опасности, а также невиновные стороны несут финансовые и материальные потери.

«Свободный и безопасный проход для гражданских судов также имеет большое непосредственное значение для Норвегии. В любой момент времени в этом районе находится около 40 кораблей, контролируемых Норвегией. В наших интересах внести вклад в морскую региональную безопасность и стабильность в Красном море и вокруг него, и вполне естественно, что Норвегия берет на себя ответственность вместе с другими странами в этой операции», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

Ранее в этот день йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по танкеру Swan Аtlantic и контейнеровозу Сlara, которые, по их заявлению, связаны с Израилем. Указывалось, что хуситы открыли огонь по проходящим кораблям в Красном море в знак солидарности с движением ХАМАС в его конфликте с Израилем.

Затем французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал в связи с нападениями йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море. Уточнялось, что ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет». Экипажам контейнеровозов рекомендовали добраться до безопасных районов и оставаться там до уведомления перевозчика.

Кроме того, издание The War Zone со ссылкой на источник в американском минобороны сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Ближний Восток, запланированный на следующей неделе, объявит о начале новой международной программы по борьбе с хуситами Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания»).По словам источника, операция минобороны США подразумевает международные усилия, направленные «на международную безопасность на море и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе».

14 декабря ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее в этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

До этого, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.