Французский перевозчик CMA CGM приостановил движение судов через Суэцкий канал

Французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал в связи с нападениями йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба компании.

«Группа CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда, происходящими в регионе Красного моря. В последние дни мы принимаем усиленные профилактические меры для обеспечения безопасности наших судов и их экипажей, плавающих в этих водах. Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет», ― сказано в заявлении CMA CGM.

В компании уточнили, что контейнеровозам CMA CGM, которые должны пройти через Красное море, необходимо достичь безопасных районов и оставаться там до уведомления перевозчика.

За день до того датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю.

14 декабря ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее в этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.