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Йеменские хуситы заявили об атаке двух кораблей в Красном море

Хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara
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Фото: соцсети
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Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по танкеру Swan Аtlantic и контейнеровозу Сlara, которые, по их заявлению, связаны с Израилем. Об этом со ссылкой на представителя движения «Ансар Аллах» в понедельник, 18 декабря, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию против двух кораблей, связанных с сионистским образованием, используя морские самолеты», говорится в заявлении хуситов, в котором первое судно идентифицировано как Swan Atlantic, а второе — как MSC Clara», — передает телеканал.

Отмечается, что хуситы открыли огонь по проходящим кораблям в Красном море в знак солидарности с движением ХАМАС в его конфликте с Израилем.

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Об обстреле в Красном море танкера Swan Atlantic, ходящего под флагом Каймановых островов, стало известно ранее в этот день. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось также, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял ответные действия, но неизвестно, какие именно.

Накануне портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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