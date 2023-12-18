Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

AP сообщило о ракетном обстреле танкера в Красном море

0
Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкер Swan Atlantic под флагом Каймановых островов попал под ракетный обстрел в Красном море. Об этом 18 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских военных.

Нападение произошло утром 18 декабря. По судну было выпущено несколько ракет. Обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял ответные действия, но не уточняется, какие именно.

Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство
Атаки на израильские суда отразятся не только на войне в секторе Газа

Накануне было объявлено, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Ближний Восток объявит о начале новой международной программы по борьбе с йеменскими хуситами Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания»).

Ранее, 17 декабря, портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

До этого, 14 декабря, ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. В этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

За день до этого, 13 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023