AP сообщило о ракетном обстреле танкера в Красном море

Танкер Swan Atlantic под флагом Каймановых островов попал под ракетный обстрел в Красном море. Об этом 18 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских военных.

Нападение произошло утром 18 декабря. По судну было выпущено несколько ракет. Обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял ответные действия, но не уточняется, какие именно.

Накануне было объявлено, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Ближний Восток объявит о начале новой международной программы по борьбе с йеменскими хуситами Operation Prosperity Guardian (операция «Страж процветания»).

Ранее, 17 декабря, портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».

16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю на фоне выросшей военной активности хуситов.

До этого, 14 декабря, ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. В этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

За день до этого, 13 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими хуситами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу.