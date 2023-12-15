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Maersk и Hapag-Lloyd приостановят контейнерные перевозки по Красному морю

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Фото: Global Look Press/Focke Strangmann
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Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компаний 15 декабря.

Компания Hapag-Lloyd, которая является пятым крупнейшим в мире контейнерным перевозчиком, приостанавливает все перевозки через Красное море до 18 декабря. «Тогда мы примем решение о последующем периоде», — приводит агентство слова представителя компании.

По его сообщению, недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе представляют серьезную угрозу безопасности моряков, компания направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

Moller-Maersk приостановит все контейнерные перевозки через Красное море до дальнейшего уведомления. «После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления», — цитирует агентство представителя датской корпорации.

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14 декабря ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее в этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечена активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну. Тогда же стало известно, что хуситы движения «Ансар Аллах» провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В движении заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

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