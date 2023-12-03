Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом 3 декабря сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Сегодня утром военно-морские силы Йемена провели операцию против двух израильских судов Unity Explore и Number 9 в Баб-эль-Мандебском проливе. Первое судно было атаковано противокорабельной ракетой, второе — беспилотником», — написал он в Telegram.

По словам Сариа, нацеливание было проведено после того, как корабли отвергли предупреждающие сообщения от йеменских военно-морских сил.

В «Ансар Аллах» заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

Ранее в этот день сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Также 3 декабря в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.