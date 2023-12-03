Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами, сообщает 3 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Ракеты и БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.) были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, американский корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

При этом собеседник Al Jazeera не смог подтвердить, что в результате атаки прямое попадание было по торговому судну.

Ранее в этот день в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.