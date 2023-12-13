Президент Израиля назвал атаки хуситов в Красном море переходом «красной черты»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия. Соответствующее заявление 13 декабря он опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Хуситы пересекли красную черту в Красном море. Международная деятельность под руководством США против хуситских террористов-пиратов должна быть усилена в форме подлинно международной коалиции», — написал Герцог.

Он выразил мнение, что пиратство со стороны хуситов и «их тоталитарных командиров в Тегеране» против судов любых стран требует от международного сообщества решительных, энергичных и сплоченных действий, чтобы искоренить угрозу мировой экономике и торговле.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сари пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы (ВС) Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

До этого, 5 декабря, власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИД страны отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого осудить преступления Израиля и направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

3 декабря стало известно, что хуситы движения «Ансар Аллах» провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В движении заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

В тот же день сообщалось, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Тогда же в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.