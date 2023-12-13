Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Макрон заявил о решающей роли саммита ЕС для возможного принятия Украины
Общество
Мэр Омска прокомментировал ситуцию с отказом вешать в школе доску погибшему бойцу СВО
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Мир
Дизайнеру Zara припомнили антипалестинские заявления после скандальной рекламы
Мир
Парламент Грузии одобрил повышение зарплат депутатам почти в два раза
Мир
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Мир
Эксперт уличил Зеленского в блефе в вопросе производства вооружения на Украине
Общество
Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Президент Израиля назвал атаки хуситов в Красном море переходом «красной черты»
Мир
Рейтинг премьер-министра Британии рекордно снизился
Мир
Количество погибших при ударах в секторе Газа превысило 18,6 тыс. человек

Президент Израиля назвал атаки хуситов в Красном море переходом «красной черты»

Президент Израиля Герцог: хуситы в Красном море перешли «красную черту»
0
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия. Соответствующее заявление 13 декабря он опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Хуситы пересекли красную черту в Красном море. Международная деятельность под руководством США против хуситских террористов-пиратов должна быть усилена в форме подлинно международной коалиции», — написал Герцог.

Он выразил мнение, что пиратство со стороны хуситов и «их тоталитарных командиров в Тегеране» против судов любых стран требует от международного сообщества решительных, энергичных и сплоченных действий, чтобы искоренить угрозу мировой экономике и торговле.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сари пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы (ВС) Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

До этого, 5 декабря, власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИД страны отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого осудить преступления Израиля и направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

3 декабря стало известно, что хуситы движения «Ансар Аллах» провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В движении заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

В тот же день сообщалось, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Тогда же в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023