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Иран отверг обвинения в причастности к атакам на торговые суда в Красном море

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Фото: Global Look Press/Michel Gounot/GODONG
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Тегеран отвергает обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. Соответствующее сообщение было опубликовано 5 декабря в Telegram-канале иранского МИДа.

«Эти заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона, а также выразить свою возможность влиять на предпочтения третьих сторон, включая сионистский режим детоубийц», — приводятся в сообщении слова официального представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что неконструктивные заявления официальных лиц Британии «сами по себе являются фактором угрозы региональному и международному миру и стабильности» и осуждаются властями Ирана. Кроме того, в министерстве отметили, что группы сопротивления в этом регионе не подчиняются приказам Исламской Республики Иран.

Также Канаани посоветовал властям Великобритании осудить преступления Израиля и направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

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Ранее, 3 декабря, йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, атаку отразили военные корабли США и Израиля. Отмечается, что атака произошла после того, как управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности дронов и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

До этого, 26 ноября, издание The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey сообщало о захвате нефтяного танкера Central Park, связанного с Израилем, у побережья Йемена. В Ambrey заявили о приближении к танкеру «восьми человек на двух лодках в военной форме».

Компания также сообщила, что якобы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.

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