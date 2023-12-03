Хуситы атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, атаку отразили военные корабли США и Израиля. Об этом 3 декабря сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

«Источники указали, что атакованный хуситами корабль шел под британским флагом, а его экипаж составляли граждане Великобритании, отметив, что американские и израильские военные корабли ответили на атаку хуситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла после того, как управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности дронов и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее, 26 ноября, издание The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey сообщало о захвате нефтяного танкера Central Park, связанного с Израилем, у побережья Йемена. В Ambrey заявили о приближении к танкеру «восьми человек на двух лодках в военной форме».

Компания также сообщила, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.

Позже, 27 ноября, две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля американских Военно-морских сил (ВМС) USS Mason после того, как он прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.