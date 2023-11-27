США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море
Две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля американских Военно-морских сил (ВМС) USS Mason после того, как он прибыл на помощь захваченному в Аденском заливе танкеру Central Park. Об этом 27 ноября сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
«Ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — отметило командование в соцсети Х.
Согласно данным CENTCOM, ракеты упали в Аденском заливе на расстоянии около 10 морских миль от кораблей в тот момент, когда американский авианосец уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов повреждений не получило.
Ранее, 26 ноября, сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер-химовоз Central Park захвачен у побережья Йемена в районе города Аден. Как отмечалось, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда. Уточнялось, что в ситуацию вовлечены ВМС США.
Позднее американский эсминец Mason принял сигнал бедствия с танкера, подвергшегося нападению. Корабль удостоверился в том, что судно захвачено не было. Американские военные задержали и допросили напавших на перевозившее фосфорную кислоту судно, его экипаж и груз не пострадали. По данным телеканала, пятеро вооруженных боевиков захватили танкер, но не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении.