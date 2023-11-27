ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с судна в Аденском заливе

Американский эсминец Mason принял сигнал бедствия с танкера-химовоза Central Park, подвергшегося нападению у берегов Йемена. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, эсминец Военно-морских сил (ВМС) США удостоверился в том, что судно Central Park захвачено не было.

Отмечается, что на танкере перевозили фосфорную кислоту.

Ранее в этот день сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park, принадлежащий компании Zodiac Maritime, захвачен у побережья Йемена в районе города Аден. Как отмечалось, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда. Уточнялось, что ВМС США были вовлечены в ситуацию.

19 ноября стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское. В тот же день член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отметил, что хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама.

В Йемене с лета 2014 года идет противостояние между правительственными силами и сторонниками «Ансар Аллах». С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.