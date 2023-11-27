Напавшие на танкер в Аденском заливе боевики задержаны

Американские военные задержали и допросили напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, экипаж и груз на судне не пострадали. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, пятеро вооруженных боевиков захватили танкер, но не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. После неудачной попытки выломать дверь напавшие на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.

«Военнослужащие ВМС США преследовали субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», — указал телеканал.

Кроме того, представитель компании Zodiac Maritime, которой принадлежит танкер, сообщил телеканалу, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали, а также поблагодарил всех, кто отреагировал на сигнал бедствия.

Ранее в этот день сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена в районе города Аден. Как отмечалось, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда. Уточнялось, что ВМС США были вовлечены в ситуацию.

Позднее американский эсминец Mason принял сигнал бедствия с танкера-химовоза Central Park, подвергшегося нападению. Корабль удостоверился в том, что судно захвачено не было.