Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство

Проиранская йеменская военизированная группировка «Ансар Аллах» продолжает наносить удары по кораблям в Красном море в ответ на действия Армии обороны Израиля в секторе Газа . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что хуситы действуют в интересах Ирана, который таким образом пытается оказать давление на международное сообщество и добиться завершения войны в Палестине. Нестабильность в регионе и угроза судоходству в важнейшей торговой артерии в мире влияет на международные логистические цепочки .

Что происходит в Красном море

Группировка «Ансар Аллах» продолжает наносить удары по израильским кораблям в Красном море . Однако еврейское государство настаивает на том, что атакованные морские суда никак с ним не связаны.

3 декабря официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что ВМС группировки нанесли удар по двум израильским кораблям «Unity Explorer» и «Number Nine» в районе Баб-эль-Мандебского пролива при помощи беспилотников и ракет. Эти действия мотивируются поддержкой народа Палестины и ХАМАС.

« Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские корабли до тех пор, пока не прекратится агрессия в отношении сектора Газа . <…> Корабли были поражены после того, как они проигнорировали предупредительные сообщения», — добавил он.

Так, компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, сообщила о поражении ракетой торгового британского судна под флагом Багамских островов вблизи западного берега Йемена. «Экипаж атакованного судна удалился в борт корабля», — говорится в сообщении.

Британская компания высказывает опасения по поводу ухудшения обстановки в регионе Красного моря из-за действий хуситов. Всем судам рекомендуется проявлять осторожность и сообщать о какой-либо подозрительной деятельности.

Армейское радио Израиля заявило, что одно пострадавшее судно принадлежит Великобритании, с еврейским государством его ничего не связывает. В то время как второе, пострадавшее в меньшей степени, арендовано компанией, частично принадлежащей израильской фирме.

В Израиле отказываются возлагать ответственность за эти атаки исключительно на хуситов . В речах официальных представителей еврейского государства ставится акцент на Иран, так как «Ансар Аллах» считается одним из его прокси в регионе. « Иранцы и их марионеточные хуситы создают серьезную угрозу всему свободному миру », — сообщили в ЦАХАЛ.

Действительно, Иран имеет большое влияние на «Ансар Аллах», активно обучает, тренирует и снабжает вооружением йеменскую группировку. Многие полагают, что Тегеран использует хуситов и в сегодняшней палестино-израильской войне.

— В Йемене смогли вывести конфликт в секторе Газа на региональный уровень. Однако не стоит забывать о серьезной роли Ирана в действиях хуситов. У Тегерана с самого начала войны в Палестине были свои карты давления, — рассказал в беседе с «Известиями» йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи.

Эксперт также считает, что приближающиеся холода и проблемы с поставками энергоресурсов станут для Запада важным фактором для оказания давления на Израиль с целью прекращения войны в Палестине.

В целом эти события могут не только повлиять на экономику самого Израиля, но и отразиться на страховых ценах и продуктах в регионе и мире.

— В Персидском заливе увеличатся страховые издержки, что повысит стоимость перевозок . Это отразится как на перевозчиках, так и на их клиентах. Речь идет о Суэцком канале и Красном море — это один из самых интенсивных маршрутов для перемещения грузов, — отметил востоковед Григорий Лукьянов.

По его словам, любая подобная нестабильность приводит к увеличению издержек. «Альтернативные пути стоят гораздо дороже, объемы останутся теми же, однако страховщики будут вынуждены повысить цены», — добавил он.

С другой стороны, согласно данным израильского сайта Globes, атаки хуситов в Красном море уже привели к росту цен на перевозки из Китая в Израиль на 9–14% по сравнению с последними двумя неделями прошлого месяца.

На этом фоне руководитель отдела исследований высокотехнологичной компании Freightos (платформа для управления перевозками через морские суда, самолеты и грузовики) Иегуда Левин признал рост фрахтовых ставок для отправляющихся и прибывающих судов из Китая в Израиль .

Хуситы захватили «Galaxy Leader»

Хуситы уже до этого активно атаковали суда в Красном море. В частности, 19 ноября йеменская группировка объявила о захвате израильского судна «Galaxy Leader» под флагом Багамских островов вместе с экипажем в знак солидарности с ХАМАС . Позже йеменская сторона опубликовала видео, на котором генерал Мухаммад Фадль Абдель Наби прокомментировал эту акцию.

«Мы участвуем в войне вместе с палестинским сопротивлением против преступного сионистского образования. Мы говорим всему миру, что Йемен и его вооруженные силы готовы решать боевые задачи в Красном море. Однако, мы хотим заверить, что наши операции не будут угрожать судоходству и торговле в регионе . Наша цель — только израильские корабли. Баб-эль-Мандебский пролив — красная черта. Любое израильское судно — гражданское или военное — будет для нас законной целью», — отметил генерал.

Сейчас в Йемене удерживается экипаж «Galaxy Leader» из 25 человек — это граждане Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Израильтян на борту не оказалось.

« Мы приветствуем вас у нас в Йемене. Вы наши гости. Относится к вам будут, как к любому гражданину этой страны . Ни о чем не переживайте. Если вам что-нибудь потребуется, вы можете спокойно обращаться», — заверил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 19 ноября, что это судно — британское, которое управляется японской компанией . «Милицейское формирование хуситов похитило судно по иранской прихоти. <…> Эти действия — иранский терроризм, нацеленный против граждан свободного мира. Подобные акции создают последствия на международном уровне для безопасности судоходных путей», — говорится в его заявлении.

Страны G7 29 ноября призвали йеменское движение отказаться от атак на гражданские суда и угроз нарушить морские торговые пути на Ближнем Востоке.

Несмотря на утверждения о том, что «Galaxy Leader» не имеет никакой связи с еврейским государством, СМИ удалось выяснить причастность судна к израильской компании «Ray Shipping» со штаб-квартирой в Тель-Авиве . «Ray Shipping» также связана с «Ray Car Carriers», которая зарегистрирована на острове Мэн. Владельцем двух фирм выступает один из богатейших бизнесменов Израиля Рами Унгер.

Военный потенциал хуситов

В распоряжении группировки «Ансар Аллах» имеется большое количество оружия советского, российского, китайского и иранского производства , в том числе боевая авиация, баллистические и крылатые ракеты среднего и малого радиуса действия.

По данным «Известий», хуситы поддерживают в состоянии летной годности звено тактических истребителей МиГ-29СМТ из 14 единиц , проданных Россией правительству Йемена в начале нулевых годов. Вместе с истребителями РФ передала и 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А, предназначенных для поражения целей, защищенных средствами ПВО и РЭБ.

Традиционно, Тегеран не раскрывает количество и типы вооружения, передаваемого своим союзникам, однако, хуситы неоднократно демонстрировали новое ракетное оружие производства Ирана на парадах и выставках боевой техники. Квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars, способная на расстоянии 300 км своей боевой частью весом 650 кг поражать крупные надводные цели. Противокорабельная Ghader может поражать надводные цели на дальности 250 км . Старт ракет осуществляется с колесных пусковых установок, но есть и авиационный вариант — в таком случае пуск осуществляется с вертолёта Ми-171, также имеющегося на вооружении у хуситов. Именно с борта хуситского Ми-171 был высажена группа захвата на автомобилевоз «Galaxy Leader», находящийся сейчас в плену у группировки.

Также хуситы располагают ударными БПЛА Samad-1, Samad-2 и Samad-3, способными летать на расстояние от 500 до 1,5 тыс. км, нести мощную боевую часть и поражать стационарные объекты — что было продемонстрировано атакой на нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба Саудовской Аравии.

Сухопутные войска хуситов представлены легкими механизированными иррегулярными частями, имеющими на вооружении большое количество противотанковых и переносных зенитных ракет . В рядах хуситов находится большое количество инструкторов из «Хезболлы» и иранского КСИР. Общая численность, по разным данным, может составлять от 30 до 60 тыс. человек. У подразделений есть артиллерия, танки и боевые бронированные машины.

Большинство экспертов сходятся в высокой оценке боевых возможностей «Ансар Аллы». Судя по всему, также считают и в Пентагоне, который на прошлой неделе направил в регион авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) . В ее составе — ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG-58), ракетные эсминцы USS Gravely (DDG-107) и USS Stethem (DDG-63), а также французский фрегат Лангедок (D653).