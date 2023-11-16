«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»

Армия обороны Израиля не преследует целей воевать против мирного населения сектора Газа. Главной задачей остается уничтожение военного потенциала и инфраструктуры ХАМАС , чтобы защитить территории страны от возможных атак в будущем. Об этом «Известиям» рассказала представитель ЦАХАЛ майор Анна Уколова . По ее словам, военные подразделения наносят удары исключительно по целям боевиков, опираясь на разведданные , это же касается и зачистки и прочесывания медучреждений, где могут находиться командные пункты противника. Несмотря на то что войска Израиля находятся на территории всей северной части анклава, палестинское сопротивление продолжает наносить удары ракетами по территориям еврейского государства . На данный момент в армии признают, что боевики за последние 20 лет хорошо подготовились и вооружились для войны.

«ЦАХАЛ не воюет с гражданским населением»

— Армия обороны Израиля заявила о проведении «целенаправленной» операции в медцентре «Аль-Шифа» после шестидневной блокады, основываясь на разведывательных данных о нахождении заложников в здании. Однако после ЦАХАЛ подтвердила, что не смогла обнаружить похищенных во время зачистки. Какова дальнейшая цель армии при нахождении на территории больницы?

— Важно подчеркнуть то, что у нас есть разведданные, которые подтверждают использование ХАМАС в террористических целях не только этой больницы, но и остальных медучреждений в секторе Газа . Мы знаем, что в больнице «Аль-Шифа» есть очень большой командный пункт. По этой причине мы и находимся сегодня там. Сейчас проводятся очень точечные и сдержанные операции: солдаты проверяют определенные части больницы.

Вы использовали слово «блокада», однако на протяжении всего периода времени, пока силы Израиля находятся возле здания больницы, мы даем возможность свободного прохода персоналу и больным . Предпринимаются все возможные и необходимые усилия, чтобы способствовать эвакуации мирных. Здесь важно упомянуть, что с самого первого дня военных действий ЦАХАЛ призывала жителей сектора Газа уйти с северной части анклава на юг. Создавались безопасные коридоры, которые отвечают требованиям безопасности в израильской армии. ХАМАС не только препятствовало эвакуации жителей северной части Газы, но и продолжает это делать в отношении персонала и мирных, которые находятся в больницах. Речь идет не только про «Аль-Шифу», но и «Аль-Рантиси» (детский госпиталь). Террористы ХАМАС проводили обстрелы из различных больниц за время этого конфликта.

Именно ХАМАС начало эту войну, когда совершило террористический акт 7 октября. Поэтому наша основная цель — это разрушение данной террористической организации . Мы ведем войну с террором, и с нашей стороны предпринимается всё возможное, чтобы полностью разрушить инфраструктуру террористов на территории сектора Газа.

Израильские солдаты на территории больницы «Аль-Шифа» Фото: REUTERS/Israeli Defence Forces

— Также ЦАХАЛ объявила о планах передать гуманитарную медицинскую помощь в больницу «Аль-Шифа», включая детские инкубаторы. Однако в то же время сообщается, что больница испытывает дефицит топлива и электричества. Каким образом будет обеспечиваться гуманитарная безопасность раненых и больных, которые, согласно официальным источникам, и так находятся на грани катастрофы? Может ли это повлиять на условия их проживания и содержания?

— Здесь я бы отметила, что ХАМАС — это не только военная, но и политическая структура на территории сектора Газа: всё, что там происходит, находится под их ответственностью . Израильская армия, в свою очередь, поддерживает отношения с персоналом и больницы «Аль-Шифа», и других больниц. Мы находимся с ними в постоянном контакте по вопросам эвакуации. Нами были поставлены инкубаторы, чтобы эвакуировать недоношенных младенцев.

ЦАХАЛ не воюет с гражданским населением , мы пытаемся огородить мирных от зоны боевых действий. Но, к сожалению, ХАМАС настолько сильно сосредоточило свою инфраструктуру на территории гражданских объектов. Они используют жителей в качестве живого щита: мы находим боеприпасы и командные пункты даже в школах, детских садах.

Наши действия поддерживаются разведкой с целью освобождения всех заложников, которые удерживаются на территории сектора Газа, — 239 человек. Среди них есть дети, женщины и пожилые люди.

Солдаты ЦАХАЛ в госпитале «Аль-Шифа» Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

— Недавно ХАМАС опубликовало видео с одной из заложниц и сказало, что она погибла во время обстрелов. Израиль подтвердил ее гибель. Таким образом, как я понимаю, число заложников теперь составляет 238. Как именно Израиль собирается проводить операцию по их освобождению?

— Каждый заложник очень важен для Израиля. Естественно, мы будем продолжать военные действия до того момента, пока все заложники не вернутся домой . ХАМАС использует их не только в качестве пленных и своего рода разменной карты, но и с целью ведения психологической войны. Они распространяют очень много различной информации и роликов, на которых они снимают на камеры заложников. Это абсолютно точно делается для нанесения психологического удара.

— Можно ли утверждать, что ХАМАС наносит эти психологические удары для воздействия на и так нестабильную ситуацию внутри Израиля (протесты членов семей заложников), чтобы тем самым дестабилизировать состояние пострадавших семей?

— Да, ХАМАС преследует эту цель, однако не совсем будет верным утверждать, что в Израиле нестабильная ситуация. Страна пережила очень большую катастрофу : теракт по своим масштабам достигает уровня холокоста. В наши города зашли террористы и очень жестоко убивали, насиловали, сжигали дома с людьми. Мы говорим о 1,4 тыс. человек (согласно последним данным, 1,5 тыс. — «Известия»). Не стоит забывать об огромном количестве раненых и тех людях, которые остались инвалидами, а также о солдатах, которые погибают ради защиты своего дома.

Армия поддерживает постоянный контакт с семьями заложников и оказывает психологическую помощь. Вся поступающая нам информация рассказывается семьям, потом сообщается широкой общественности.

Общество в Израиле на сегодня консолидировано. Граждане очень сильно поддерживают армию. В сознании людей есть понимание, что эта война за наше существование, за наш дом, за будущее наших детей . Сегодня отмечается очень большой призыв в армию среди резервистов. Обычные люди оказывают добровольную помощь, поддерживают тех людей, которые были эвакуированы — это приблизительно около 25 тыс. человек. Они были эвакуированы из тех населенных пунктов, которые находятся возле сектора Газа, а также с севера Израиля, возле границы с Ливаном.

Мы привыкли к тому, что у нас пытаются убить. ХАМАС никогда этого скрывало, оно всегда открыто говорило, что его цель — уничтожение Израиля и убийство евреев. К сожалению, это наша реальность . Сложно сказать, что мы адаптировались, просто приходит осознанность и понимание, какие именно цели преследует ХАМАС своими действиями. Ведь обстрелы Израиля ракетами — это тоже попытка вывести израильтян из привычного ритма жизни и произвести на них очень сильное психологическое воздействие.

Родственники и друзья израильских заложников, удерживаемых исламистским палестинским движением ХАМАС, протестуют у здания израильского кнессета в Иерусалиме Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

«ХАМАС — очень хорошо подготовленная военная структура с большим арсеналом»

— Несмотря на нахождение ЦАХАЛ почти на всем севере анклава, ХАМАС продолжает обстрелы. Каким образом палестинскому сопротивлению удается это делать?

— Да, обстрелы всё еще проходят. Данный факт говорит о том, что ХАМАС — очень хорошо подготовленная военная структура с большим арсеналом . Мы находим его пусковые установки, входы в туннели и сами ракеты. Прямо сейчас, во время нашего с вами разговора, я получаю сообщения, что идет ракетный обстрел южных городов Израиля — приграничная территория с сектором Газа. Полчаса назад был такой же обстрел, они еще продолжаются. Это свидетельство того, насколько хорошо они подготовились к этой войне.

На сегодня известно, что 10 тыс. ракет были выпущены по Израилю из одной Газы. Только вдумайтесь в эту цифру, каждая из этих ракет смертоносна. Если бы все они достигли своих целей, мы говорили бы о совершенно других потерях . Израильские системы ПВО отражают эти атаки и позволяют гражданам чувствовать себя в максимальной безопасности. Это дает нам возможность более или менее спокойно проводить военную операцию.

«Обвинять нас ХАМАС может в чем угодно»

— СМИ публикуют видео внутри больницы, где медицинский персонал пытается эвакуировать пациентов из палат посреди густого дыма. Ранее сообщалось, что армия взорвала склад, в котором, предположительно, находились медикаменты. Подтвердились ли разведывательные данные о возможном нахождении боеприпасов ХАМАС в этой больнице?

— На данный момент говорим про оперативные данные: подразделения армии до сих пор находятся в больнице. В тот момент, когда можно будет говорить о результатах нахождения солдат ЦАХАЛ в больнице, мы про это сообщим. Повторюсь, мы не преследуем гражданское население, наша цель — уничтожение ХАМАС. Наводятся точечные удары по той инфраструктуре, которая используется террористами.

Наземная военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

— Если там присутствуют мирные, то приказ всё равно отдается, если информация подтверждается о нахождении того или иного главаря ХАМАС?

— Очень часто удары по тем или иным целям отменяются, если мы видим, что рядом дети или гражданские. В больнице «Аль-Шифа» есть командное управление ХАМАС. Мы про это говорим уже очень давно . Мы полностью отдаем себе отчет в том, что ХАМАС могло вынести большую часть того, что у него хранилось в больнице. Мы постоянно координируем свои действия с различными международными структурами. Наша цель — помочь пациентам эвакуироваться в северные части сектора Газа. Дальше они уже передаются международным организациям, другим больницам.

— В случае закрепления израильской техники и подразделений на территории больницы ЦАХАЛ может подвергнуться обвинениям в использовании больных и беженцев в качестве живого щита. Планирует ли армия на данный момент занять больницу в качестве плацдарма?

— Израильскую армию обвиняют во многом. Мы это опровергаем. ЦАХАЛ действует в соответствии с международным правом ведения военных действий. У нас есть юристы , которые сопровождают наши подразделения и проверяют, насколько те или иные цели, по которым армия наносит удары, законны с точки зрения военного и международного права.

Сектор Газа остается блокированным израильскими вооруженными силами. В анклаве истощены запасы жизненно важных ресурсов и медикаментов. Как устроен быт его жителей в этих условиях — в фотогалерее «Известий». Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa В больницах из-за перебоев со снабжением отказывает оборудование Фото: REUTERS/Mohammed Salem Количество мусора на улицах сектора Газа может привести к экологической катастрофе Фото: REUTERS/Mohammed Salem Местные жители стоят в очереди за топливом Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Одна из ключевых проблем — истощение запасов питьевой воды Фото: REUTERS/Mohammed Salem Из-за нехватки топлива люди готовят еду на дровах Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Солнечная энергия остается главным источником энергии, электричество на территории сектора Газа отсутствует Фото: REUTERS/Mohammed Salem Местные жители пекут хлеб в самодельных дровяных печах Фото: REUTERS/Mohammed Salem Молитва сотрудников службы экстренной помощи в здании местной школы Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Более 1 млн жителей эвакуировалось в южную часть региона Фото: REUTERS/Mohammed Salem Грузы с гуманитарной помощью на пропускном пункте в Рафахе на границе с Египтом Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Палестинцы укрываются в здании школы, находящейся в ведении Организации Объединенных Наций Фото: REUTERS/Mohammed Salem Раздача гуманитарной помощи в Рафахе Фото: REUTERS/Mahmoud al-Masri Импровизированная парикмахерская в палаточном лагере для беженцев Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Женщина стирает белье посреди палаточного лагеря, организованного ООН Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

— То есть из этого следует, что, скорее всего, стоит предполагать отступление танков из этого района, потому что ХАМАС может нанести удары именно по танковым подразделениям, которые стоят на территории больницы. Это может послужить поводом обвинить израильскую армию в нарушении законов ведения войны?

— В самом начале военных действий был нанесен удар ракетой, которая взорвалась во дворе баптистской больницы. Однако после проведения очень тщательной проверки оказалось, что эта ракета была запущена «Палестинским исламским джихадом». Обвинять нас ХАМАС может в чем угодно. Мы не собираемся подвергать опасности мирное население. Нами проделана огромная работа в этом плане. Армия находится на территории сектора Газа, мы будем находиться там до тех пор, пока ХАМАС не будет разрушено, пока мы не вернем заложников. Мы не преследуем цели воевать с гражданским населением. Оно было уведомлено об эвакуации в южную часть анклава с первого дня войны.

Последствия удара по баптистской больнице в Газе Фото: Global Look Press/Atia Darwish

«Решения будут приниматься в зависимости от ситуации»

— На данный момент боевые действия ведутся не только на территории сектора Газа, но и на севере Израиля — юге Ливана. Пока «Хезболла» и ЦАХАЛ обмениваются угрозами и предупреждениями о разрастании конфликта. Однако министр обороны Йоав Галант предупредил о том, что все ливанцы, в особенности жители Бейрута, ответят за действия «Хезболлы». Готова ли ЦАХАЛ на возложение коллективной ответственности и вступление в бой с регулярной ливанской армией? И ожидают ли в таком случае прямого участия Ирана в боевых действиях?

— Все эти удары, которые наносятся с первого дня нашей войны с территории сектора Газа и со стороны юга Ливана по нашим северным границам, были попытками террористов проникновения в Израиль . Они стреляют ракетами и противотанковыми снарядами. В «Хезболле», как и в ХАМАС, на протяжении всего своего существования неоднократно заявляли, что они хотят убить евреев и уничтожить Израиль. На сегодня практически все эти атаки были предотвращены и перехвачены системами ПВО. Мы наносим ответные удары по целям «Хезболлы», но если они решатся и дальше создавать угрозу нашей стране, то нам придется на это ответить. Всё зависит от них.

— Премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто высказывается о том, что радикальные поселенцы на Западном берегу могут стать причиной вспышки широкомасштабного конфликта. Однако в то же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявляет о выдаче оружия израильтянами в этих районах. Какие меры предпринимаются во избежание открытия третьего фронта, ведь на данный момент ситуация лишь с каждым днем накаляется?

— Сегодня подобная опасность существует на всех границах Израиля. Армия в повышенной боевой готовности. До войны в секторе Газа уже происходили теракты на Западном берегу, происходят и сейчас. С начала года около 30 жителей Израиля погибли в террористических атаках в этом регионе. Мы проводим аресты тех, кто подозревается в террористической деятельности. За последний месяц было арестовано большое количество террористов, из них около 1 тыс. — боевики ХАМАС. Они ведут свою деятельность не только на территории сектора Газа, но и в этом регионе.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

— Оказывает ли Армия обороны Израиля защиту поселенцам, которых, как мы видим, на данный момент активно вооружают, и уже случаются столкновения на дорогах и в различных городах между палестинцами и поселенцами?

— Ведется координация работы между армией и полицией. Есть попытки незаконных действий (со стороны израильских поселенцев). Они, естественно, не приветствуются ни со стороны Израиля, ни со стороны Палестинской автономии. Да, силы армии, силы полиции, пограничных войск находятся на территории Западного берега для того, чтобы обеспечить безопасность проживающих там людей. И вне зависимости от того, где живут израильтяне, они должны быть защищены нашей армией.

— На прошлой неделе первая группа россиян была успешно эвакуирована с территории сектора Газа через КПП «Рафах» спустя месяц после начала конфликта. Однако МИД РФ заявлял, что процесс затягивается именно с израильской стороны. По какой причине могла быть задержка по согласованию списков? Верным ли будет утверждать, что, в случае получения информации об эвакуации боевиков ХАМАС, КПП будет немедленно обстрелян?

— Армия не имеет к этому никакого отношения. В то же время проход КПП «Рафах» используется для поставки грузов на территорию сектора Газа. Мы осуществляем проверки всех грузов . Также наша армия заинтересована в том, чтобы обеспечить мирным гражданам безопасный проход.

МЧС России вместе с дипломатами проводит работу по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа россиян прибыла в Москву из Каира в начале недели, чуть позже в столицу прилетел второй рейс. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Как в Домодедово встречали эвакуированных — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Блинов В первой группе прибывших в Москву было 70 человек, второй рейс доставил еще 98 россиян Фото: РИА Новости/Максим Блинов Сейчас доставленные в Москву граждане РФ остаются в пункте временного размещения в Подмосковье Фото: ТАСС/Максим Григорьев Также в Каире осталось два борта МЧС, готовых вывезти эвакуированных граждан России Фото: ТАСС/Максим Григорьев МЧС рассчитывает разово привезти 300 человек, если будет такая возможность Фото: РИА Новости/Максим Блинов КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в Газу и эвакуации иностранцев Фото: РИА Новости/Максим Блинов Для оказания медпомощи прибывшим россиянам в аэропорту был организован оперативный штаб — людей осматривали на случай, если им нужна экстренная помощь Фото: РИА Новости/Максим Блинов Большинство прибывших в аэропорту ждали родственники Фото: ТАСС/Максим Григорьев Вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября Фото: ТАСС/Максим Григорьев Еще 40 граждан России были эвакуированы в минувший вторник из сектора Газа — их осмотрели специалисты Минздрава РФ, в ближайшее время их также должны перевезти в Москву Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если от нас потребуются какие-то действия для того, чтобы предотвратить террор, мы это сделаем . Я могу вас заверить, что командование израильской армией очень сильно старается сохранить жизни гражданского населения, но в то же время наша ответственная задача — это обезопасить наш дом от террористических атак. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— В некоторых СМИ сообщалось, что группировка ХАМАС могла использовать оружие, полученное контрабандой из Восточной Европы, в том числе противотанковые комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы американского и европейского производства. Подтверждается ли эта информация по итогам боев в секторе Газа? Захвачено ли трофейное оружие американского и европейского образца?