«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
На небольшой площади перед больницей Аль-Акса прямо на земле лежит около 10 тел, завернутых в патологоанатомические мешки. Это жертвы обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Бурейдж 2 ноября. Склонившись над телами и не сдерживая эмоций, их оплакивают несколько взрослых мужчин. Вокруг — много народа, обычные мирные жители.
На гражданской легковушке привезли раненого, его несут внутрь больницы, за ним — обезумевшая от горя женщина: мирные жители сами вытаскивают людей из-под завалов в лагере Аль-Бурейдж и несут трупы и пострадавших к стенам больницы — ни «скорая», ни спасатели не успевают.
Палестинцы несут тела своих родственников, погибших в результате израильского удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж
Буквально незадолго до описанной сцены израильская армия сбросила на лагерь пять ракет, более 30 домов разрушены, говорят очевидцы: большое количество зданий ЦАХАЛ уже сравняла с землей, под обломками могут находиться «десятки, а то и сотни жертв».
Масштабы трагедии в конкретном месте пока что оценить сложно даже местным: район полностью уничтожен, погибших очень много, говорят они. «Почти все, кто находился в этих домах, были убиты во время атаки», — рассказывают те, кто сумел спастись от обстрела.
На руинах одного из бывших жилых домов, разрушенных в Аль-Бурейдже, мужчина со слезами на глазах и в отчаянии с помощью подручных инструментов пытается разбить бетонные блоки, руками выдирает из завалов куски арматуры. Он хочет спасти свою семью, зовет по имени жену, но ему никто не отвечает.
Палестинцы ищут выживших на развалинах жилого дома в Аль-Бурейдже
«Сальма! Сальма! Ответь! У меня там дети. Мать, отец и дети. Братья, сестры. Сальма, пожалуйста, ответь! Любимая, почему ты молчишь?» — выкрикивает мужчина в темноту обломков его собственного дома.
Свидетели называют происходящее «кровавой баней и резней в прямом смысле этого слова». Во время удара по лагерю беженцев 2 ноября до основания разрушены 10 домов, самый низкий из которых — в четыре этажа. Местные говорят, что погибло не менее 150 человек за одну атаку. «Я даже не знаю, что сказать. Каждый тут потерял близкого для себя человека, родителей и детей. Мы просим международное сообщество, весь мир и Господа! Когда уже всё это закончится? Резня за резней! Хватит!» — рассказывает мужчина, помогающий разгребать завалы.
«Было где-то пять ракет. Большое количество раненых и мертвых. Вот прямо здесь стояло семиэтажное здание, на каждом этаже по две квартиры, во всех жили люди, а спаслась только одна маленькая девочка. Они [ЦАХАЛ] специально бьют по местам, где огромное количество людей. Картина говорит сама за себя. Вот тут было шестиэтажное здание. Всё превратилось в песок. Израиль даже не предупреждал об этом, как это было раньше. Просто сровнял район с землей. Там были женщины, дети. В чем их вина? В чем они провинились?» — рассказывает житель сектора Газа.
Ребенок на развалинах жилого дома лагеря для беженцев Аль-Бурейдж
Многие погибшие — обычные мирные жители, никак не связанные с радикальным движением ХАМАС, рассказывает очевидец ударов по лагерю беженцев в Аль-Бурейдж. Видя ужасы, которые принесла с собой война, многие высказывают желание присоединиться к борьбе с израильскими военными.
«И после всего этого кто-то ждет, что мы не будем вступать в сопротивление [ХАМАС]?!» — задается вопросом молодой мужчина.
«Их было трое братьев, нашли пока только одного, по частям»
Лагеря беженцев в секторе Газа — это не палаточные городки, какими мы привыкли видеть подобные поселения в других странах, это дома по несколько этажей, построенные для вынужденных переселенцев с территорий, занятых Израилем в результате войны 1948 года.
Всего таких лагерей в анклаве восемь, крупнейший из них — Джебалия, уже дважды подвергнувшийся обстрелу 31 октября и 1 ноября: на площади 1,4 кв. км зарегистрировано 116 тыс. палестинских беженцев. В ООН называли эти удары зверством.
Утром 3 ноября ракетному обстрелу подвергся другой лагерь для беженцев — Аль-Магази.
Воронка на месте жилого дома в лагере для беженцев Аль-Магази
«Тут была целая улица с пятиэтажками. В каждом доме не одна семья… по четыре-пять семей. Дома рухнули им на головы. Спасатели ничего не могут сделать, вы же знаете, насколько неэффективны наши спасатели: им элементарно не хватает оборудования. По всей Газе сейчас нужны бульдозеры, чтобы расчищать руины», — рассказывает переселенец с севера Ахмад Мханна.
«Мы спали, и на нас и наших соседей начали падать ракеты. Мы побежали помогать соседям и находили их по частям. Только их останки. Сейчас ищем тут двоих… их было трое братьев, нашли пока только одного, по частям…» — добавил житель Аль-Магази Халил Джабр.
Тела палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по Газе
Очевидцы говорят, что сейчас речь идет о десятках погибших и пропавших без вести: их ищут под завалами, людей атаковали без предупреждения рано утром.
Лагерь Аль-Магази расположен в южной части долины Газы, это место считалось безопасным, сюда съезжались многие в поисках убежища. Улицы в этом поселении очень узкие, и в условиях тотальных разрушений спасатели и спецтехника не могут добраться до мест попадания ракет. Местные жители вынуждены самостоятельно пытаться разгребать завалы и извлекать пострадавших и жертв.
Такие картины можно наблюдать во многих населенных пунктах анклава.
«Такой страшной, бесчеловечной войны еще не было»
Каждый день жительница сектора Газа Марьяна Аль-Марси, по стечению обстоятельств за некоторое время до начала войны 7 октября уехавшая по личным вопросам в родной Казахстан, ждет смс от детей, что с ними всё в порядке. Марьяна в 1999 году вышла замуж за палестинца и уехала в сектор Газа. У них растет четверо детей — 10, 15, 17 и 20 лет.
Женщина рассказывает, что ее детям удалось эвакуироваться с севера на юг, сейчас они находятся в Рафате, неподалеку от КПП с Египтом, который только недавно стал пропускать людей на свою территорию — иностранцев и раненых.
«В последние дни Израиль применяет такую тактику: ночью он отключает все виды связи, потому что ночью, видимо, они там что-то творят, я не знаю. А утром, уже ближе к обеду даже, связь появляется. Как только сотовый начинает ловить, они пишут: «Мама, мы живы», — говорит Марьяна.
Палестинцы с иностранными паспортами ждут разрешения покинуть сектор Газа на пограничном переходе «Рафах»
Она рассказывает, что пережила несколько обострений военных действий — в 2009, 2014, 2021 годах. «Но такого, как сейчас, не было никогда. Такой страшной, такой бесчеловечной войны еще не было. То, что рассказывают дети, — это настоящий геноцид», — говорит Марьяна.
«Понимаете, на севере они берут и целые кварталы убирают. А по югу — куда попало, туда попало. Но такого, чтобы целыми кварталами сносили, на юге нет, поэтому там чуть-чуть безопаснее, чем на севере. Но это дети так мне говорят, как на самом деле — я не знаю», — говорит она.
«Коллективное наказание — это военное преступление»
Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается близкой к катастрофической: анклав продолжает находиться в условиях блокады, только недавно была налажена поставка гумпомощи на юг сектора, через КПП «Рафах» на границе с Египтом. 3 ноября на территорию палестинского образования прошла 10-я автоколонна с гуманитарными грузами для жителей сектора. МЧС РФ также доставило очередную партию помощи — 28 т грузов.
Каир продолжает отказываться от приема беженцев из сектора Газа, однако согласился пропускать через КПП «Рафах» иностранцев и раненых. Накануне в список тех, кому было разрешено покинуть анклав, вошли 620 человек, среди них граждане Великобритании, Германии, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Тель-Авиве
Всего на лечение в Египет было направлено 63 палестинца, за 3 ноября через КПП в соседнюю страну въехали 15 раненых.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уже во второй раз прибывшим в Тель-Авив, заявил, что Израиль не пойдет на гуманитарное перемирие, если его объявление не будет сопряжено с освобождением заложников, удерживаемых представителями ХАМАС.
Тем временем ЦАХАЛ нанесла 3 ноября удар по очередной больнице «Аш-Шифа», не менее 15 человек погибло. Также минздрав Палестины заявил, что еврейское государство препятствует вывозу раненых из северных районов Газы.
Оказание помощи раненым в результате авиаудара ВВС Израиля по госпиталю «Аш-Шифа»
К настоящему времени количество жертв конфликта в анклаве превысило 9 тыс. Из них, по данным палестинского минздрава, 3826 — дети. Более 32 тыс. человек получили ранения.
В ООН заявили, что в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа, которая касается жизни 2,2 млн человек, подвергнутых коллективному наказанию. «Коллективное наказание — это военное преступление», — заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. ООН подчеркивает, что около 70% погибших в палестинском анклаве — женщины и дети. Организация отказывается считать эти жертвы «сопутствующими потерями», на чем настаивает Израиль.