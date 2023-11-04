«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»

На небольшой площади перед больницей Аль-Акса прямо на земле лежит около 10 тел , завернутых в патологоанатомические мешки. Это жертвы обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Бурейдж 2 ноября . Склонившись над телами и не сдерживая эмоций, их оплакивают несколько взрослых мужчин. Вокруг — много народа, обычные мирные жители.

На гражданской легковушке привезли раненого, его несут внутрь больницы, за ним — обезумевшая от горя женщина: мирные жители сами вытаскивают людей из-под завалов в лагере Аль-Бурейдж и несут трупы и пострадавших к стенам больницы — ни «скорая», ни спасатели не успевают .

Палестинцы несут тела своих родственников, погибших в результате израильского удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Буквально незадолго до описанной сцены израильская армия сбросила на лагерь пять ракет, более 30 домов разрушены , говорят очевидцы: большое количество зданий ЦАХАЛ уже сравняла с землей, под обломками могут находиться «десятки, а то и сотни жертв».

Масштабы трагедии в конкретном месте пока что оценить сложно даже местным: район полностью уничтожен, погибших очень много, говорят они. « Почти все, кто находился в этих домах, были убиты во время атаки », — рассказывают те, кто сумел спастись от обстрела.

На руинах одного из бывших жилых домов, разрушенных в Аль-Бурейдже, мужчина со слезами на глазах и в отчаянии с помощью подручных инструментов пытается разбить бетонные блоки, руками выдирает из завалов куски арматуры. Он хочет спасти свою семью , зовет по имени жену, но ему никто не отвечает.

Палестинцы ищут выживших на развалинах жилого дома в Аль-Бурейдже Фото: Global Look Press/IMAGO/Majdi Fathi apaimages

«Сальма! Сальма! Ответь! У меня там дети. Мать, отец и дети. Братья, сестры. Сальма, пожалуйста, ответь! Любимая, почему ты молчишь?» — выкрикивает мужчина в темноту обломков его собственного дома.

Свидетели называют происходящее «кровавой баней и резней в прямом смысле этого слова» . Во время удара по лагерю беженцев 2 ноября до основания разрушены 10 домов, самый низкий из которых — в четыре этажа. Местные говорят, что погибло не менее 150 человек за одну атаку. «Я даже не знаю, что сказать. Каждый тут потерял близкого для себя человека, родителей и детей. Мы просим международное сообщество, весь мир и Господа! Когда уже всё это закончится? Резня за резней! Хватит! » — рассказывает мужчина, помогающий разгребать завалы.

«Было где-то пять ракет. Большое количество раненых и мертвых. Вот прямо здесь стояло семиэтажное здание, на каждом этаже по две квартиры, во всех жили люди, а спаслась только одна маленькая девочка. Они [ЦАХАЛ] специально бьют по местам, где огромное количество людей. Картина говорит сама за себя. Вот тут было шестиэтажное здание. Всё превратилось в песок. Израиль даже не предупреждал об этом, как это было раньше. Просто сровнял район с землей. Там были женщины, дети. В чем их вина? В чем они провинились? » — рассказывает житель сектора Газа.

Ребенок на развалинах жилого дома лагеря для беженцев Аль-Бурейдж Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Многие погибшие — обычные мирные жители, никак не связанные с радикальным движением ХАМАС, рассказывает очевидец ударов по лагерю беженцев в Аль-Бурейдж. Видя ужасы, которые принесла с собой война, многие высказывают желание присоединиться к борьбе с израильскими военными.

« И после всего этого кто-то ждет, что мы не будем вступать в сопротивление [ХАМАС]?!» — задается вопросом молодой мужчина.

«Их было трое братьев, нашли пока только одного, по частям»

Лагеря беженцев в секторе Газа — это не палаточные городки, какими мы привыкли видеть подобные поселения в других странах, это дома по несколько этажей, построенные для вынужденных переселенцев с территорий, занятых Израилем в результате войны 1948 года.

Всего таких лагерей в анклаве восемь, крупнейший из них — Джебалия, уже дважды подвергнувшийся обстрелу 31 октября и 1 ноября : на площади 1,4 кв. км зарегистрировано 116 тыс. палестинских беженцев. В ООН называли эти удары зверством.

Утром 3 ноября ракетному обстрелу подвергся другой лагерь для беженцев — Аль-Магази.

Воронка на месте жилого дома в лагере для беженцев Аль-Магази Фото: REUTERS

« Тут была целая улица с пятиэтажками. В каждом доме не одна семья… по четыре-пять семей. Дома рухнули им на головы . Спасатели ничего не могут сделать, вы же знаете, насколько неэффективны наши спасатели: им элементарно не хватает оборудования. По всей Газе сейчас нужны бульдозеры, чтобы расчищать руины», — рассказывает переселенец с севера Ахмад Мханна.

«Мы спали, и на нас и наших соседей начали падать ракеты. Мы побежали помогать соседям и находили их по частям. Только их останки. Сейчас ищем тут двоих… их было трое братьев, нашли пока только одного, по частям …» — добавил житель Аль-Магази Халил Джабр.

Тела палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по Газе Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Очевидцы говорят, что сейчас речь идет о десятках погибших и пропавших без вести: их ищут под завалами, людей атаковали без предупреждения рано утром.

Лагерь Аль-Магази расположен в южной части долины Газы, это место считалось безопасным, сюда съезжались многие в поисках убежища. Улицы в этом поселении очень узкие, и в условиях тотальных разрушений спасатели и спецтехника не могут добраться до мест попадания ракет . Местные жители вынуждены самостоятельно пытаться разгребать завалы и извлекать пострадавших и жертв.

Такие картины можно наблюдать во многих населенных пунктах анклава.

«Такой страшной, бесчеловечной войны еще не было»

Каждый день жительница сектора Газа Марьяна Аль-Марси, по стечению обстоятельств за некоторое время до начала войны 7 октября уехавшая по личным вопросам в родной Казахстан, ждет смс от детей, что с ними всё в порядке. Марьяна в 1999 году вышла замуж за палестинца и уехала в сектор Газа. У них растет четверо детей — 10, 15, 17 и 20 лет.

Женщина рассказывает, что ее детям удалось эвакуироваться с севера на юг, сейчас они находятся в Рафате , неподалеку от КПП с Египтом, который только недавно стал пропускать людей на свою территорию — иностранцев и раненых.

Египет открыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Началась ограниченная эвакуация с территории анклава. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene Официальной информации о количестве человек, которое примет Египет, нет Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene По разным данным Египет готов пропустить на свою территорию лишь несколько десятков палестинцев Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene Иностранные СМИ сообщают о договоренностях по выходу иностранцев Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene Кроме того, Египет примет сотрудников международных организаций Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene Границу также смогут пересечь лица с двойным гражданством Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Ожидается, что убежище получат до 81 палестинца с тяжелыми ранениями Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib Специальных условий для семей с детьми не предусмотрено Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene Известно, что на КПП находится несколько российских семей Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib Людей с тяжелыми ранениями сразу отправляют в госпиталь Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Минздрав Египта сообщил о специально подготовленных машинах скорой помощи на КПП Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Всего по неподтвержденной информации из Египта прибыли 80 автомобилей скорой помощи. При этом 30 из них вернулись пустыми Фото: REUTERS/Arafat Barbakh

«В последние дни Израиль применяет такую тактику: ночью он отключает все виды связи, потому что ночью, видимо, они там что-то творят, я не знаю. А утром, уже ближе к обеду даже, связь появляется. Как только сотовый начинает ловить, они пишут: «Мама, мы живы» , — говорит Марьяна.

Палестинцы с иностранными паспортами ждут разрешения покинуть сектор Газа на пограничном переходе «Рафах» Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Она рассказывает, что пережила несколько обострений военных действий — в 2009, 2014, 2021 годах. «Но такого, как сейчас, не было никогда. Такой страшной, такой бесчеловечной войны еще не было. То, что рассказывают дети, — это настоящий геноцид », — говорит Марьяна.

«Понимаете, на севере они берут и целые кварталы убирают. А по югу — куда попало, туда попало. Но такого, чтобы целыми кварталами сносили, на юге нет, поэтому там чуть-чуть безопаснее, чем на севере. Но это дети так мне говорят, как на самом деле — я не знаю», — говорит она.

«Коллективное наказание — это военное преступление»

Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается близкой к катастрофической: анклав продолжает находиться в условиях блокады, только недавно была налажена поставка гумпомощи на юг сектора, через КПП «Рафах» на границе с Египтом . 3 ноября на территорию палестинского образования прошла 10-я автоколонна с гуманитарными грузами для жителей сектора. МЧС РФ также доставило очередную партию помощи — 28 т грузов.

Каир продолжает отказываться от приема беженцев из сектора Газа , однако согласился пропускать через КПП «Рафах» иностранцев и раненых. Накануне в список тех, кому было разрешено покинуть анклав, вошли 620 человек, среди них граждане Великобритании, Германии, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Тель-Авиве Фото: REUTERS

Всего на лечение в Египет было направлено 63 палестинца, за 3 ноября через КПП в соседнюю страну въехали 15 раненых.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уже во второй раз прибывшим в Тель-Авив, заявил, что Израиль не пойдет на гуманитарное перемирие , если его объявление не будет сопряжено с освобождением заложников, удерживаемых представителями ХАМАС.

Тем временем ЦАХАЛ нанесла 3 ноября удар по очередной больнице «Аш-Шифа», не менее 15 человек погибло. Также минздрав Палестины заявил, что еврейское государство препятствует вывозу раненых из северных районов Газы.

Оказание помощи раненым в результате авиаудара ВВС Израиля по госпиталю «Аш-Шифа» Фото: Global Look Press/IMAGO/Saeed Jaras apaimages

К настоящему времени количество жертв конфликта в анклаве превысило 9 тыс. Из них, по данным палестинского минздрава, 3826 — дети. Более 32 тыс. человек получили ранения .