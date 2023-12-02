Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем

Семидневная оперативная пауза в палестино-израильском конфликте была прекращена по инициативе ХАМАС . Об этом «Известиям» рассказала представитель ЦАХАЛ Анна Уколова . По ее словам, Армия обороны Израиля продолжит выполнять те задачи, которые были поставлены в начале войны. Однако палестинское сопротивление отрицает свою причастность к нарушению перемирия и призывает вернуться к переговорам по продолжению гуманитарной паузы . Как будет развиваться ситуация в секторе Газа и к чему привели усилия посредников за время перемирия — в материале «Известий» .

Утренняя атака

1 декабря, на 56-й день войны, в секторе Газа были возобновлены боевые действия после продолжительного гуманитарного перемирия . В итоге уже стало известно более чем о 100 погибших из-за обстрелов израильской стороны по палестинскому анклаву. В свою очередь, посредники (Катар и Египет) и международные организации призывают стороны к немедленному прекращению огня.

Утром в пятницу Армия обороны Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа незадолго до официального окончания действия режима прекращения огня — в 8:00 по московскому времени. Вслед за этим израильские самолеты возобновили активные полеты над палестинским анклавом, в то время как техника открыла огонь по целям на севере региона .

В ЦАХАЛ заявили об окончании оперативной паузы и возобновлении военной наземной операции. «В тот момент, когда сделка была нарушена, мы возобновили оперативные действия. Нами была взята оперативная пауза с единой лишь целью: чтобы дать возможность освободить максимальное количество заложников. И мы возвращаемся выполнять те задачи, которые были поставлены перед нами с начала войны», — рассказала в беседе с «Известиями» представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

По ее словам, с первого дня боевых действий были созданы специальные разведывательные подразделения для сбора информации о местонахождении заложников. «Деятельность разведки не прекращалась и во время паузы. Работа по обработке данных всегда активно продолжалась», — добавила она.

Израильская сторона сообщила об обстреле всех частей сектора Газа. Во время атак поражаются и южные части региона, включая приграничный с Египтом город Рафах.

В свою очередь, боевое крыло «Исламского джихада» — «Бригады Аль-Кудс» — заявило о нанесении удара своей артиллерией по скоплению техники и живой силе противника . Кроме того, военное крыло ХАМАС «Аль-Кассам» продолжает обстреливать приграничные израильские города.

Причем ХАМАС возложило ответственность за вновь вспыхнувшие боевые действия на Израиль и США . «Американская администрация и Израиль ответственны за прекращение временного перемирия. Израиль подтвердил, что ему нет доверия. Мы должны оставаться стойкими и продолжать бороться с агрессором и его военной машиной. С нашей стороны до сих пор предпринимаются попытки для возобновления перемирия », — заявил член политбюро палестинского движения Усама Хамдан.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Несмотря на огромные посреднические усилия со стороны Катара, последующего продления соглашения между сторонами конфликта так и не удалось достичь, однако в Дохе подтверждают продолжение работы над новым договором.

«Выражаем свое глубокое сожаление из-за возобновления боевых действий сразу после прекращения перемирия. <…> Переговоры между палестинцами и израильтянами продолжаются. Мы будем делать всё, что от нас потребуется, для достижения прекращения огня», — говорится в заявлении внешнеполитического катарского ведомства.

В целом во время семидневного перемирия израильская сторона активно подчеркивала свои реваншистские настроения и указывала на то, что этот период — всего лишь временная вынужденная мера, а главная цель — покончить с ХАМАС.

« Правительство Израиля привержено достижению целей войны — освободить наших заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для жителей Израиля », — заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

К слову, в РФ продолжают выступать за продление перемирия. «Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы», — сказал 1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

По его словам, российские власти собираются продолжить контакты со всеми сторонами военного конфликта, чтобы добиться возвращения на родину заложников с гражданством РФ.

В ближайшее время, как минимум в течение года, мы будем наблюдать заключение различных соглашений, перемирия, а потом возобновление военных действий, заявил в разговоре с «Известиями» востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху будет усиленно проводить свою линию, направленную на уничтожение ХАМАС как организации, а также с целью дискредитировать движение сопротивления в секторе Газа, считает он. По словам Биджамова, в Израиле проводится политика сатанизации палестинского движения.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

«Их будут обвинять в начале конфликта, при этом будет замалчиваться отправная точка — нерешенность палестинской проблемы. Поэтому не следует ожидать никого мирного решения в ближайшее время», — добавил он.

Итоги перемирия

За время семидневного перемирия между ХАМАС и Израилем удалось освободить сотни людей: женщин, детей и подростков . Благодаря посредническим усилиям Катара и Египта было также отпущено большое количество иностранных граждан.

К соглашению о перемирии стороны конфликта пришли 24 ноября по итогу переговоров . Предполагалось, что Палестина берет на себя ответственность в рамках первого этапа освободить 50 женщин и детей в обмен на 150 женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах, по формуле «один израильтянин на трех палестинцев» . Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, она также подразумевала прекращение боевых действий на несколько дней. Решение было принято большинством голосов министров, трое высказались против.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

Позднее минюст Израиля опубликовал списки из 300 заключенных палестинцев, имена которых были утверждены, возраст многих не превышает 14 лет.

Согласно первоначальному соглашению, срок перемирия составлял четыре дня с возможностью продления. Красный Крест взял на себя ответственность за передачу заложников как израильской стороне, так и палестинской .

Помимо прочего, 26 ноября стало известно, что движение ХАМАС освободило 25-летнего россиянина Рона Кривого вне соглашения . «В ответ на действия президента России Владимира Путина и в признательность за позицию его страны по палестинской проблеме мы отпустили одного из заложников с российским гражданством», –– уточнили в палестинском сопротивлении.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Затем 29 ноября последовало освобождение еще двух граждан РФ . «Бригады Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», — говорится в официальном Telegram-канале палестинского движения.

Позже посол РФ в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал эту ситуацию и рассказал подробности.

«Ирина Татти и Елена Труфанова наконец освобождены из сектора Газа, переданы представителям Международного комитета Красного Креста и Армии обороны Израиля, доставлены на территорию Израиля и скоро, уверен, вернутся домой», — приводит посольство заявление дипломата.

Представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность руководству ХАМАС за освобождение россиян . «Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Фото: Пресс-служба М ИД РФ Посол России А.Д.Викторов совместно с военным, военно-воздушным и военно-морским атташе при посольстве России в Израиле полковником В.Н. Герасименко встретились с освобожденными накануне из сектора Газа И.А. Татти и Е.Ю. Труфановой

По ее словам, Москва продолжит работать над скорейшим освобождением остальных россиян, которых удерживают в Газе. В рамках последнего обмена была также отпущена 13-летняя Гали Таращански, чей отец гражданин РФ.