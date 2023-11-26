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Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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26 ноября стал третьим днем перемирия между ХАМАС и Израилем. В конце ушедшей недели сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня и обмене двух групп заложников, среди которых — женщины, дети и подростки. Ожидается, что во время следующей передачи произойдет освобождение одного россиянина с двойным гражданством. Однако процесс обмена людей сопровождается еще и обменом обвинениями и угрозами между участниками конфликта, что влияет не только на сроки исполнения договоренностей, но может стать и причиной возобновления боевых действий в секторе Газа. Как развиваются события вокруг очередного обмена между палестинским сопротивлением и еврейским государством –– читайте в материале «Известий».

Сколько пленных уже отпустили ХАМАС И Израиль

С начала войны между ХАМАС и Израилем мировое сообщество призывало к немедленному перемирию. 22 ноября стало известно, что стороны конфликта пришли к взаимному соглашению: Палестина берет на себя ответственность в рамках первого этапа освободить 50 женщин и детей в обмен на 150 женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах. Договор включает в себя прекращение огня сроком на четыре дня с возможностью продления. Среди похищенных 7 октября — восемь человек с российским гражданством. Палестинское сопротивление удерживает приблизительно 240 израильтян, среди которых как военные, так и гражданские лица. В тюрьмах Израиля находятся более 10 тыс. заключенных палестинцев.

24 ноября посредники и стороны конфликта смогли преодолеть сложившиеся между ними разногласия: военное крыло ХАМАС «Из ад-Дин аль-Кассам» передало Красному Кресту первую группу израильских заложников, среди которых также 11 иностранных рабочих из Таиланда и Филиппин.

заложники
Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

«Усилиями посредников (Катара, Египта и США. –– «Известия») удалось освободить десятерых граждан Таиланда и одного филиппинца. Они были переданы Международному комитету Красного Креста. Этот процесс не входит в условия гуманитарного перемирия в секторе Газа», –– заявил 25 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Со своей стороны, в Израиле подтвердили передачу похищенных. «Специальные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) сопровождают освобожденных заложников в больницы, где они встрется со своими семьями. <…> Они предварительно были осмотрены врачами», –– говорится в совместном заявлении силовых ведомств 24 ноября.

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Вечером того же дня 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. –– «Известия») были отпущены из израильских тюрем на Западном Берегу. Сотни жителей региона встретили их салютами, ликованием и громкими лозунгами.

Второй обмен между сторонами конфликта прошел в ночь с 25 на 26 ноября. Во вторую группу заложников из сектора Газа вошли 17 человек, среди них — семь иностранцев. Взамен израильские власти вновь выпустили 39 палестинских заключенных.

заложники
Фото: AP Photo/Uncredited

Согласно информации СМИ, ХАМАС может освободить израильтянина с гражданством РФ. Передача, как ожидается, произойдет еще до освобождения третьей группы, состоящей из 13 израильтян.

Также известно, что в плену ХАМАС находятся восемь человек с российским гражданством. Москва предпринимает все необходимые шаги для решения вопроса по их освобождению. Согласно заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, родственники удерживаемых россиян в секторе Газа будут приняты в ведомстве на следующей неделе.

«По судьбе всех заложников, в том числе постоянно проживающих в Израиле и сохранивших российское гражданство, с самого начала поддерживали активные контакты со всеми сторонами: и израильскими властями, и ХАМАС», –– добавила дипломат.

Ранее советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассказал в беседе с «Известиями», что связи России с ХАМАС не повлияют на освобождение граждан с российским гражданством. «Связи ХАМАС с Россией никак не повлияют на освобождение россиян. Обмен будет проводиться в течение указанных четырех дней с возможностью продления», — заверил он.

заложники
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Помимо этого, канцелярия израильского премьер-министра заявила 26 ноября, что властями были получены списки имен заложников, которые входят в третью группу.

«Службы безопасности изучают список. Семьи похищенных поставлены в известность. <…> Просим не распространять слухи и неофициальную информацию», –– говорится в сообщении.

Многие не исключают возникновения еще больших проблем и разногласий по третьей группе. Так, радио Армии обороны Израиля сообщило 26 ноября, что катарская делегация прибыла в Тель-Авив для проведения переговорного процесса по продлению прекращения огня и обмену пленными.

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Причины задержки

Процесс обмена между воюющими сторонами откладывается не первый день. ХАМАС и Израиль обмениваются обвинениями и угрозами о возобновлении войны в случае несоблюдения достигнутого соглашения.

гуманитарная помощь
Фото: Global Look Press/Adel Al Hwajre

Последний обмен был отложен из-за обвинений военизированного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» в нарушении Израилем положений договора о перемирии.

«Мы принимаем решение отложить процесс обмена второй группы заложников до тех пор, пока оккупанты не выполнят условия договора по доставке гуманитарного груза на север сектора Газа и положения по обговоренному процессу об освобождении заключенных», –– говорится в заявлении палестинского сопротивления 25 ноября.

Палестинская сторона активно настаивает на том, что приоритет по освобождению заключенных должен отдаваться тем, кто провел в тюрьме наибольшее количество времени.

На фоне этого член политбюро ХАМАС Усама Хамдан прокомментировал очередную задержку. «Есть определенные нарушения с израильской стороны которые касаются исполнения договора. <…> Помимо проблем с доставкой гуманитарной помощи, есть погибшие мирные жители среди палестинцев (во время перемирия). На данный момент предпринимаются усилия по решению этих вопросов», –– заявил он.

заложники
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

В то же время официальные лица еврейского государства открыто дают понять через свои реваншистские настроения, что война продолжится еще не один месяц, а перемирие — вынужденная мера.

«Мы не выйдем из сектора Газа, пока не освободим всех похищенных. Перемирие не продлится долго. Любые следующие переговоры будут проводиться под огнем: когда бомбы вовсю будут падать, а войска сражаться», — сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, находясь на территории анклава, в ответ на обвинения палестинского сопротивления.

Механизмы и условия

Согласно изначальному уговору, израильских заложников предполагалось передать Красному Кресту, а в дальнейшем через посредников — ЦАХАЛ. После этого Израиль должен начать свою часть сделки по заложникам по формуле «один израильтянин на трех палестинцев».

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В ночь на 22 ноября правительство Израиля проголосовало за приостановку боевых действий и возвращение похищенных во время атаки 7 октября. Решение было принято большинством голосов министров, трое высказались против.

Позже Минюст еврейского государства опубликовал списки имен 300 заключенных палестинцев, которых утвердили на обмен, возраст многих не превышает 14 лет. Таким образом, остальные 150 человек будет подлежать освобождению в рамках следующего этапа сделки между ХАМАС и Израилем.

заложники
Фото: AP Photo/Nasser Nasser

Несмотря на активные боевые действия в течение последних полутора месяцев, ЦАХАЛ берет на себя обязательство не нарушать воздушное пространство сектора Газа своими летательными аппаратами на протяжении шести часов в сутки. Среди прочего объявляется полное прекращение огня на четырехдневный срок.

Также Израиль разрешает жителям северной части анклава свободно перемещаться на юг через безопасный коридор по главной улице Салах ад-Дина. В то время как возвращение с юга на север анклава строго не рекомендуется.

Подразделения израильской армии обязуются оставаться на своих позициях до тех пор, пока отряды палестинского сопротивления будут соблюдать те же условия.

Перспективы и последствия

ХАМАС имеет достаточно богатый опыт обмена с Израилем. Последняя крупная сделка между ними прошла в 2011 году: был освобожден один израильский солдат взамен на более 1 тыс. заключенных палестинцев. Однако впоследствии десятки освобожденных были задержаны заново из-за бреши в достигнутом договоре. Сегодня палестинская сторона смогла учесть предыдущий опыт и применить его в новом соглашении.

Председатель комиссии Палестины по делам заключенных Кадура Фарес заявил, что в этот раз во избежание повторения предыдущих событий был включен крайне важный пункт.

ЦАХАЛ
Фото: Global Look Press/JINI

«В сегодняшней сделке были учтены все необходимые моменты, чтобы Израиль не смог вновь арестовать отпущенных заключенных по их предыдущим обвинениям. Однако они могут быть арестованы по административных правонарушениям, но не на основе их прошлых дел», –– заявил он.

Справка «Известий»

В 2006 году военное крыло движения ХАМАС «Аль-Кассам» провело военную операцию под названием «Разрушенная иллюзия», в ходе которой его подразделения проникли на территорию Израиля через подземные туннели. Целью операции было поразить опорные пункты израильской армии на восточной границе города Рафах. В результате атаки палестинского движения были убиты командир танка и его помощник, ранены пять других солдат, а также уничтожены танк «Меркава» и БТР. Подразделениям «Аль-Кассам» удалось взять в плен израильского военнослужащего Гилада Шалита.

Только в 2009 году удалось получить доказательство в виде двухминутного видео от ХАМАС о статусе военнопленного. За это Израиль выпустил 20 палестинских заключенных.

Шалит провел в плену более пяти лет: 18 октября 2011 года Израиль пошел на уступки и согласился на исторический по своим масштабам обмен при посредничестве Египта — 1027 палестинцев в обмен на одного израильского солдата.

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