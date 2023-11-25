Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие

В пятницу в 8 утра мск на территории сектора Газа наступило долгожданное перемирие. Как заявляется, оно продлится четыре дня. Вместе с тем появилась надежда, что приостановка боевых действий может быть продлена. Что подразумевает заключенное перемирие и на каких условиях стороны согласились прекратить огонь , рассказывают «Известия».

Условия перемирия

Как сообщается, соответствующее соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. При этом с целью предотвращения нарушений в постоянном контакте с лидерами сторон находятся правительство Египта и, по сообщениям израильской прессы, администрация президента США.

Кроме прекращения огня соглашение предусматривает прекращение полетов израильской авиации над южными районами сектора Газа, а также обмен захваченных с 7 октября боевиками ХАМАС заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В каждый из четырех дней перемирия ХАМАС будет освобождать по 12–13 человек, а Западный Иерусалим обязался освободить 150 заключенных. Израиль также заявил о готовности выпустить еще 150 палестинцев в обмен на еще 50 заложников . Как сообщает издание Times of Israel, 24 ноября национальное управление тюрем получило список первых 39 палестинцев, подлежащих обмену. Все они — несовершеннолетние или женщины: самой младшей 14 лет, самой старшей — 59. После обмена и осмотра сотрудниками Международного Красного Креста они будут отпущены в свои дома. Из 300 заключенных, вызволения которых требует ХАМАС, 74 являются жителями Восточного Иерусалима, остальные проживают в контролируемых палестинским правительством районах на Западном берегу.

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Таким образом, неполный обмен оставляет надежду на то, что перемирие будет как минимум продлено. Разумеется, это станет возможным, если переговоры по этому поводу будут продолжены и увенчаются успехом . Это в беседе с ТАСС подтвердил один из членов руководства ХАМАС — Басем Наим.

«Гуманитарное перемирие — это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников», — сказал Наим.

Вопрос заложников является козырем в руках ХАМАС, и его не будут спешить разыгрывать. К тому же сам факт перемирия отражает эффект давления на Израиль, которое на него оказывается со стороны внешних игроков, отмечает востоковед Андрей Онтиков.

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— Очевидно, администрация Байдена, совершенно не заинтересованная в затягивании конфликта, сумела продавить инициативу о гуманитарных паузах. В ХАМАС же прекрасно понимают, что, если они передадут всех пленных, они фактически выдадут Нетаньяху карт-бланш на продолжение боевых действий. С другой стороны, если Нетаньяху прекратит операцию в текущей точке, то его просто «съедят». Поэтому мы слышим заявления о том, что перемирие временное. Как я понимаю, параллельно с обменом пленными будут продолжаться консультации при посредничестве Катара и Египта относительно возможного разрешения этого кризиса, — сказал собеседник «Известий».

Несмотря на отсутствие сообщений о явных нарушениях перемирия, региональные СМИ заявляют о росте напряженности в северных районах сектора Газа. Как заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в эфире Sky News, Израиль не допустит возвращения палестинцев на эти территории. «Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. <...> Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что израильские военные распространяют листовки с предупреждениями жителям Газы не пытаться вернуться в свои дома в дни перемирия («Война еще не закончена. Возвращение на север запрещено и очень опасно!») и препятствуют этому, перекрывая дороги. По разным данным, количество людей, стремящихся приехать на север региона, колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Уже есть сообщения о столкновениях беженцев с военнослужащими ЦАХАЛ.

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В рамках перемирия через КПП «Рафах» на границе с Египтом в сектор Газа начала поступать гуманитарная помощь. Предполагается, что в пятницу в Газу приедут 320 грузовиков. Далее, как следует из заявлений египетского правительства, около 200 грузовиков с гуманитарными грузами, 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре грузовика с бензином будут ежедневно прибывать в сектор Газа в течение всего периода паузы в боевых действиях.

Сила дипломатии

Вместе с тем и ХАМАС, и израильское правительство заявили о готовности к продолжению боевых действий. Глава МИД Израиля Йоав Галант подчеркнул, что операция будет продолжена. «Это будет короткая пауза, после которой интенсивные бои будут вестись дальше, также будет создано давление, с целью возвращения большего числа похищенных», — цитирует израильского дипломата издание Ynet.

В свою очередь, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания фактически назвал прекращение огня победой движения.

«Враг согласился с условиями сопротивления и волей нашего гордого народа, что привело к достижению соглашения о перемирии. <...> В последние недели под эгидой Катара и Египта мы вступили в трудные переговоры, консультируясь с группировками сопротивления, в попытке защитить наш народ и удовлетворить его потребности перед лицом политики голода, осады и удушения», — передает слова Хании телеканал Al Arabiya.

Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

Он также призвал международное сообщество продолжать оказывать дипломатическое давление на Израиль, особо отметив роль России и Китая в этом процессе.