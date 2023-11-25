Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие
В пятницу в 8 утра мск на территории сектора Газа наступило долгожданное перемирие. Как заявляется, оно продлится четыре дня. Вместе с тем появилась надежда, что приостановка боевых действий может быть продлена. Что подразумевает заключенное перемирие и на каких условиях стороны согласились прекратить огонь, рассказывают «Известия».
Условия перемирия
Как сообщается, соответствующее соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. При этом с целью предотвращения нарушений в постоянном контакте с лидерами сторон находятся правительство Египта и, по сообщениям израильской прессы, администрация президента США.
Кроме прекращения огня соглашение предусматривает прекращение полетов израильской авиации над южными районами сектора Газа, а также обмен захваченных с 7 октября боевиками ХАМАС заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В каждый из четырех дней перемирия ХАМАС будет освобождать по 12–13 человек, а Западный Иерусалим обязался освободить 150 заключенных. Израиль также заявил о готовности выпустить еще 150 палестинцев в обмен на еще 50 заложников. Как сообщает издание Times of Israel, 24 ноября национальное управление тюрем получило список первых 39 палестинцев, подлежащих обмену. Все они — несовершеннолетние или женщины: самой младшей 14 лет, самой старшей — 59. После обмена и осмотра сотрудниками Международного Красного Креста они будут отпущены в свои дома. Из 300 заключенных, вызволения которых требует ХАМАС, 74 являются жителями Восточного Иерусалима, остальные проживают в контролируемых палестинским правительством районах на Западном берегу.
Таким образом, неполный обмен оставляет надежду на то, что перемирие будет как минимум продлено. Разумеется, это станет возможным, если переговоры по этому поводу будут продолжены и увенчаются успехом. Это в беседе с ТАСС подтвердил один из членов руководства ХАМАС — Басем Наим.
«Гуманитарное перемирие — это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников», — сказал Наим.
Вопрос заложников является козырем в руках ХАМАС, и его не будут спешить разыгрывать. К тому же сам факт перемирия отражает эффект давления на Израиль, которое на него оказывается со стороны внешних игроков, отмечает востоковед Андрей Онтиков.
— Очевидно, администрация Байдена, совершенно не заинтересованная в затягивании конфликта, сумела продавить инициативу о гуманитарных паузах. В ХАМАС же прекрасно понимают, что, если они передадут всех пленных, они фактически выдадут Нетаньяху карт-бланш на продолжение боевых действий. С другой стороны, если Нетаньяху прекратит операцию в текущей точке, то его просто «съедят». Поэтому мы слышим заявления о том, что перемирие временное. Как я понимаю, параллельно с обменом пленными будут продолжаться консультации при посредничестве Катара и Египта относительно возможного разрешения этого кризиса, — сказал собеседник «Известий».
Несмотря на отсутствие сообщений о явных нарушениях перемирия, региональные СМИ заявляют о росте напряженности в северных районах сектора Газа. Как заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в эфире Sky News, Израиль не допустит возвращения палестинцев на эти территории. «Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. <...> Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее стало известно, что израильские военные распространяют листовки с предупреждениями жителям Газы не пытаться вернуться в свои дома в дни перемирия («Война еще не закончена. Возвращение на север запрещено и очень опасно!») и препятствуют этому, перекрывая дороги. По разным данным, количество людей, стремящихся приехать на север региона, колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Уже есть сообщения о столкновениях беженцев с военнослужащими ЦАХАЛ.
В рамках перемирия через КПП «Рафах» на границе с Египтом в сектор Газа начала поступать гуманитарная помощь. Предполагается, что в пятницу в Газу приедут 320 грузовиков. Далее, как следует из заявлений египетского правительства, около 200 грузовиков с гуманитарными грузами, 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре грузовика с бензином будут ежедневно прибывать в сектор Газа в течение всего периода паузы в боевых действиях.
Сила дипломатии
Вместе с тем и ХАМАС, и израильское правительство заявили о готовности к продолжению боевых действий. Глава МИД Израиля Йоав Галант подчеркнул, что операция будет продолжена. «Это будет короткая пауза, после которой интенсивные бои будут вестись дальше, также будет создано давление, с целью возвращения большего числа похищенных», — цитирует израильского дипломата издание Ynet.
В свою очередь, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания фактически назвал прекращение огня победой движения.
«Враг согласился с условиями сопротивления и волей нашего гордого народа, что привело к достижению соглашения о перемирии. <...> В последние недели под эгидой Катара и Египта мы вступили в трудные переговоры, консультируясь с группировками сопротивления, в попытке защитить наш народ и удовлетворить его потребности перед лицом политики голода, осады и удушения», — передает слова Хании телеканал Al Arabiya.
Он также призвал международное сообщество продолжать оказывать дипломатическое давление на Израиль, особо отметив роль России и Китая в этом процессе.
Примечательно, что режим прекращения огня не распространяется на районы на границе с Ливаном, где продолжаются боевые действия между ЦАХАЛ и движением «Хезболла». Напротив, в среду и четверг обмен ударами стал более интенсивным. Израиль же продолжает атаки на проиранские группы в Сирии, которые, в свою очередь, не останавливают удары по военным базам США в регионе. О продолжении борьбы также заявила йеменская группировка «Ансар Аллах».