«Для меня те, кто совершил эти убийства, — Чикатило»

ХАМАС до сих пор удерживает заложников: по оценке премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, по меньшей мере 161 человек продолжает оставаться в плену. Как говорит посол страны в России Александр Бен Цви, всего боевики захватили восемь россиян, из которых троих радикальное движение согласилось отпустить после содействия российской дипломатии. Родственники удерживаемых в заложниках россиян рассказали «Известиям» о своих близких и о надеждах на их спасение.

«Он хотел подзаработать, на рейве предложили хорошие деньги»

29 ноября из плена ХАМАС, помимо 10 израильтян, включение в списки которых было согласовано сторонами конфликта в секторе Газа, были освобождены два человека с российским гражданством, говорится в заявлении радикального движения.

«Бригады Аль-Кассама (военное крыло ХАМАС. — «Известия») освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

По данным израильской стороны, всего в заложниках у ХАМАС находятся восемь россиян — такие данные на пресс-конференции в Москве 29 ноября привел посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. На ней также присутствовали родственники россиян, оказавшихся в плену. 26 ноября стало известно об освобождении первого гражданина РФ — боевики ХАМАС отпустили 25-летнего Рона Кривого, работавшего звукооператором на музыкальном фестивале Supernova. Он подвергся нападению 7 октября, сотни израильтян на нем были убиты и похищены. Таким образом, сейчас в плену у ХАМАС продолжают находиться пятеро россиян. Изначально количество заложников достигало 250 человек.

На том же рейве работал другой гражданин России — 27-летний Андрей Козлов из Санкт-Петербурга, он также был похищен, и о его судьбе до сих пор ничего не известно. Мать Андрея, Евгения Козлова, рассказала «Известиям», что он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить гражданство и во всём стремился стать самостоятельным.

— Я приезжала к нему в гости в мае этого года. Меня поразило, каким он стал взрослым, как его изменило самостоятельное проживание вдалеке от родителей. Он хотел подзаработать, на том фестивале предложили хорошие деньги, обещали, что там не будет ничего опасного, и он согласился. Как оказалось, он даже не знал, куда он едет, где будет проходить фестиваль. Наверное, если бы он знал, вряд ли бы он поехал, — говорит Евгения.

Фестиваль Supernova стал одной из самых трагичных страниц 7 октября, когда Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу и вторжению боевиков в населенные пункты. Жертвами атаки ХАМАС на еврейское государство стали 1,4 тыс. человек. С этой даты Израиль официально находится в состоянии войны.

— В 06:30 мы видим ракеты, мне говорят, что нужно вытащить всех на улицу, мы в течение 30 минут [эвакуировали] всех на улицу. <…> К 07:15—07:20 мы видим, что едут к нам террористы на машине. Они начинают в нас стрелять. Мой друг мне сказал заходить [на территорию], где был фестиваль, и брать с собой людей. Я бегаю, слышу, что стреляют, смотрю направо и налево и вижу, что люди падают, — рассказывал ранее «Известиям» Дин Теслер, один из охранников Supernova.

«Они отмечали семейный праздник, когда пришла беда»

Семья Лобановых, члены которой имеют двойное гражданство — России и Израиля, — также проснулась в 06:30 от взрывов. Их сын Александр в это время работал на Supernova, продавал отдыхающим мороженое и напитки. Они проживали в Ашкелоне, расположенном всего в 15 км от северной границы сектора Газа. Этот город достаточно часто и ранее подвергался ракетным обстрелам со стороны ХАМАС. Сейчас Александр удерживается в плену в палестинском анклаве.

— Мы проснулись от взрывов, дома сотрясались. В 07:30 мы позвонили Саше, спросили: «Сынок, ты где?». Он сказал, чтобы мы не переживали, что он там с полицией, и что армия тоже там. [Сказал:] «У нас стреляют». Последний раз он позвонил жене в девять утра и сказал, что он попытался убежать. А спустя буквально несколько секунд его супруга услышала автоматные очереди, были слышны взрывы, после чего связь оборвалась. Больше мы его не видели и не слышали, — рассказал мать пленного россиянина Александра Оксана Лобанова.

Она добавила: о том, что Александр находится в заложниках у ХАМАС, узнала от ЦАХАЛ лишь спустя три недели. До этого она вместе со своим мужем ходила на опознания в больницы и морги.

Родственников Марии и Михаила Лейзерович из Ростова-на-Дону похитили из дома в кибуце недалеко от сектора Газа.

— Так получилось, что в субботу — большой великий еврейский праздник (6–7 октября 2023 года в Израиле отмечали Шмини Ацерет и Симхат Тора. — «Известия»), все собираются семьями. Мой племянник [Александр] взял свою невесту [Елену] и поехал к родителям. Они отмечали семейный праздник, когда случилась беда. С того момента они в плену. Мы мало что о них знаем, но мы знаем, что они живы, — рассказала Мария на пресс-конференции.

Однако на уточняющий вопрос, откуда у нее эти данные, она не ответила прямо, добавив, что уверена в этом.

Мария Лейзерович также рассказала «Известиям», что в плену Александр встретил свой день рождения. «Саша — веселый молодой человек, озорной, его все очень любят», — так она охарактеризовала своего племянника.

МЧС России вместе с дипломатами проводит работу по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа россиян прибыла в Москву из Каира в начале недели, чуть позже в столицу прилетел второй рейс. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Как в Домодедово встречали эвакуированных — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Блинов В первой группе прибывших в Москву было 70 человек, второй рейс доставил еще 98 россиян Фото: РИА Новости/Максим Блинов Сейчас доставленные в Москву граждане РФ остаются в пункте временного размещения в Подмосковье Фото: ТАСС/Максим Григорьев Также в Каире осталось два борта МЧС, готовых вывезти эвакуированных граждан России Фото: ТАСС/Максим Григорьев МЧС рассчитывает разово привезти 300 человек, если будет такая возможность Фото: РИА Новости/Максим Блинов КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в Газу и эвакуации иностранцев Фото: РИА Новости/Максим Блинов Для оказания медпомощи прибывшим россиянам в аэропорту был организован оперативный штаб — людей осматривали на случай, если им нужна экстренная помощь Фото: РИА Новости/Максим Блинов Большинство прибывших в аэропорту ждали родственники Фото: ТАСС/Максим Григорьев Вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября Фото: ТАСС/Максим Григорьев Еще 40 граждан России были эвакуированы в минувший вторник из сектора Газа — их осмотрели специалисты Минздрава РФ, в ближайшее время их также должны перевезти в Москву Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Женщина рассказала, что до обострения палестино-израильского конфликта у него была традиция: он всегда в три часа дня звал друзей на кофе.

— Сейчас он не может никого позвать, и его друзья решили сделать кофе-брейк в его честь. Сами варят кофе, наливают кружку для Саши и пьют кофе в компании друзей. Вообще у него замечательные друзья, я бы позавидовала, если честно. Они постоянно устраивают какие-то митинги, что-то делают. Недавно Саше исполнилось 28 лет. Его друзья пришли в его кибуц, поставили рядом с его домом стол, накрыли его и устроили день рождения, — рассказала Мария.

— От Тель-Авива ехать несколько часов — и все приехали. От дома, правда, ничего не осталось, он был сожжен. Но в то же время они еще и стол накрыли. Они очень много чего делают, чтобы Сашу быстрее освободили, — добавил отец Александра Михаил Лейзерович.

«Мы цепляемся за каждую возможность»

В секторе Газа с 24 ноября действует режим прекращения огня — договоренности об этом удалось достигнуть при посредничестве Катара и Египта. Предполагалось, что за четыре дня перемирия ХАМАС освободит 50 заложников. Израиль же должен передать 150 палестинских заключенных. Далее перемирие было продлено на два дня, до 29 ноября The Times сообщила, что представители Израиля на переговорах в Дохе заявили о готовности продлить режим прекращения огня еще на трое суток, если ХАМАС освободит всех находящихся в заложниках женщин и детей.

При этом родственники пленных россиян напомнили, что в списки в принципе не включают мужчин призывного возраста — в основном, в них попадают женщины и дети. Накануне вечером появилась информация о возможной гибели трех заложников в результате ударов ЦАХАЛ, израильские военные сейчас проверяют эти сведения. Всего, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в секторе Газа остается по меньшей мере 161 заложник. ХАМАС уже отпустило 86 человек, 66 из них — израильтяне.

— За последнюю неделю мы добились огромного успеха — возвращения многих десятков похищенных. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям после завершения этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это — однозначно да, — заявил Нетаньяху 29 ноября, давая понять, что военная операция в Газе продолжится сразу после окончания паузы.

Родственники пленных россиян при этом признали, что каждый день продления режима прекращения огня для них — это очередной день надежды, когда они могут рассчитывать, что их близкие окажутся на свободе «если не сегодня, то завтра, послезавтра». «Это еще один день надежды, что мы можем увидеть их живыми», — говорит мама Александра Лейзерович.

— Мы цепляемся за каждую возможность, чтобы наши дети, наши родные, все вышли оттуда. Пусть они [ХАМАС] отпустят их. Они мирные люди, ХАМАС просто не имеет права их держать, ни в чем не повинных людей. Для меня те, кто совершил эти убийства, — все Чикатило. Они обязаны выкинуть белый флаг, сложить оружие и прекратить убийства. Столько лет обстрелы, мы заикаемся каждый раз. Сколько можно нас убивать, сколько? Мы просто обязаны защититься, — говорит Оксана Лобанова.

Для многих живущих в Израиле такой масштаб нападения стал полной неожиданностью. Родственники Андрея Козлова признают, что «он не очень понимал политическую ситуацию».

— Он не понимал, что жить в Израиле может быть опасно. Он считал, что Израиль — безопасная страна, что там есть «Железный купол», он всех защитит, всё круто, — говорит Евгения Козлова. — Тут он оставался, конечно, не до конца серьезным.

С другой стороны, рассказывает она «Известиям», когда приезжаешь в Израиль, «возникает ощущение, что постоянные обстрелы — это норма, вот что ужасно».

Родственники россиян, находящихся в руках у боевиков ХАМАС, говорят, что с ними плотно работают сотрудники МИД РФ. «Я вижу, что все работают. Возможно, сегодня кого-то выпустят, возможно, завтра. Я верю российским органам власти, я живу в России. Да, я вижу, что Россия работает в этом вопросе», — резюмировала Мария Лейзерович.