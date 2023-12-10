Французский фрегат сбил два беспилотника над Красным морем

Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена. Об этом сообщили в воскресенье, 10 декабря, в главном штабе Вооруженных сил (ВС) Франции.

Инцидент произошел накануне, 9 декабря.

«Фрегат ВМС Франции Languedoc перехватил в субботу два беспилотника, выпущенных из контролируемой хуситами зоны в Йемене и направлявшихся прямо к нему», — передает газета The Jerusalem Post сообщение генштаба.

Уточняется, что, по данным французских ВМС, два беспилотника были запущены недалеко от Аль-Худайды, портового города, контролируемого хуситами, а затем были перехвачены примерно в 110 км от побережья.

Отмечается, что фрегат Languedoc находится в морской зоне Индийского океана с августа и недавно сопровождал самолет ВМС США Dwight D. Eisenhower, переброшенный через Ормузский пролив в Персидский залив на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

9 декабря представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сари пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит.

Ранее, 3 декабря, стало известно, что хуситы движения «Ансар Аллах» провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В движении заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

В тот же день сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Тогда же в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.