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В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов

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Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
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Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) могут не пропускать суда в Красном и Аравийском морях, которые каким-либо образом связаны с Израилем. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Любые корабли, направляющиеся в сионистское образование [Израиль], будут законной целью [хуситов]», — написал он в Telegram-канал.

Сариа также добавил, что запрет на проход судов связан с ограничением со стороны Израиля поставок продовольствия и медикаментов в сектор Газа.

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До этого, 3 декабря, стало известно, что хуситы провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. В «Ансар Аллах» заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

Ранее в этот день сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

Также 3 декабря в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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